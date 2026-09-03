Evalúa Municipio continuidad de la Cruzada por el Ciclismo ante participación ciudadana

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El alcalde informó que cada jornada ha reunido entre mil 500 y mil 700 personas; este domingo habrá ajuste por la Carrera de la Amistad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal analizará la continuidad y posibles ajustes de la Cruzada por el Ciclismo, luego de la respuesta ciudadana registrada en las primeras jornadas, informó el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

El alcalde señaló que cada edición ha contado con una participación estimada de entre mil 500 y mil 700 personas, lo que permitirá evaluar el alcance de la estrategia y definir si se mantiene con los tres recorridos actuales, si se concentra en menos puntos o si se generan nuevas alternativas.

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Ortiz Orpinel destacó que las primeras jornadas han servido para medir la aceptación de la ciudadanía hacia estos espacios recreativos, orientados a promover la convivencia, la activación física y una visión más amplia de la movilidad urbana.

Al ser cuestionado sobre la propuesta de recabar firmas para que la Cruzada por el Ciclismo se mantenga de forma permanente, el alcalde agradeció la participación ciudadana y planteó que lo prioritario es construir acuerdos para definir la mejor manera de darle continuidad.

“Más allá de desgastarnos en eso, mejor hay que ponernos de acuerdo para ver cómo lo logramos”, expresó.

El Presidente Municipal explicó que la estrategia surgió como una iniciativa para abrir espacios de convivencia y avanzar en la concientización sobre el derecho de todas las personas a desplazarse de distintas formas por la ciudad.

Ortiz Orpinel señaló que todavía existe una separación entre quienes utilizan vehículos motorizados y quienes se trasladan en bicicleta, por lo que este tipo de ejercicios buscan fomentar respeto y convivencia entre los distintos usuarios de la vía pública.

El alcalde indicó que la Cruzada por el Ciclismo también permitirá avanzar en el análisis y reingeniería de las ciclovías existentes, con el objetivo de estudiar circuitos funcionales y realmente utilizados por la población.

Agregó que la intención es evitar infraestructura aislada y revisar opciones que permitan mejorar la conectividad ciclista en distintos sectores de Ciudad Juárez.

El proyecto ha contado con la participación de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la movilidad ciclista, las cuales han respaldado y promovido estas actividades recreativas.

Por su parte, el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, Roberto Mora Palacios, informó que este domingo 6 de septiembre habrá una modificación temporal en la Cruzada por el Ciclismo debido a la Carrera de la Amistad.

Explicó que por esta ocasión será suspendido únicamente el recorrido de El Chamizal-Heroico Colegio Militar, con el propósito de dejar disponible la zona para las y los corredores que participarán en la competencia.

Los recorridos de Lote Bravo, en el sector del Estadio 8 de Diciembre, y de avenida Tomás Fernández continuarán operando con normalidad este domingo, a partir de las 6:30 de la mañana.

Mora Palacios señaló que ambos espacios estarán disponibles para ciclistas, corredores, patinadores y familias que deseen utilizarlos como puntos de convivencia y activación física.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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