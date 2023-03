Exhorta Seguridad Vial a peatones a cruzar con extremo cuidado por las avenidas

Ciudad Juárez, Chih .- Quienes se trasladan a pie o en transporte público, también están expuestos a verse inmiscuidos en algún incidente vial, razón por la que se sugiere cruzar las calles de manera responsable, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la vida.

Para reforzar la seguridad al caminar por las calles de la ciudad, se emiten las siguientes recomendaciones:

– Caminar sobre las banquetas

– Utilizar puentes y cruces peatonales

– No cruzar intempestivamente las vialidades

– Mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar

– Cruzar por las esquinas

– No desplazarse por la parte de enfrente de los camiones de transporte público o vehículos grandes

– Evitar distractores al caminar como el celular o cualquier otro aparato electrónico

– Tratar de no utilizar audífonos cuando el desplazamiento es sobre las principales avenidas

– Llevar a los niños siempre de la mano y nunca perderlos de vista

– Mantenerse a la defensiva con respecto al tránsito vehicular

– Respetar el reglamento vial para transeúntes

– Atender las indicaciones de los policías viales

La Coordinación General de Seguridad Vial trabaja “Por una mejor cultura vial” con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad social al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.