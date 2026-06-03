Exhorta Salud Municipal a mantener una adecuada hidratación ante altas temperaturas

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Autoridades recomiendan consumir entre dos y tres litros de agua al día para prevenir la deshidratación durante la temporada de calor.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal hizo un llamado a la población para mantener una adecuada hidratación durante la temporada de calor, con el fin de prevenir afectaciones a la salud asociadas a las altas temperaturas que se registran en la región.

La dependencia destacó que niñas, niños, personas adultas mayores y quienes realizan actividades al aire libre son algunos de los grupos más vulnerables a los efectos de la deshidratación, por lo que recomendó extremar precauciones y aumentar el consumo de líquidos.

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La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, señaló que el agua desempeña un papel fundamental en el funcionamiento del organismo, ya que contribuye a regular la temperatura corporal, favorece la digestión y permite el adecuado desempeño de órganos y articulaciones.

“Una hidratación adecuada es fundamental para mantener el bienestar y prevenir complicaciones de salud”.

La funcionaria invitó a la ciudadanía a consumir agua simple de manera constante durante el día y evitar esperar a sentir sed para hidratarse, ya que este síntoma puede ser una señal temprana de deshidratación.

Entre las principales manifestaciones de una ingesta insuficiente de líquidos se encuentran dolor de cabeza, mareos, cansancio, debilidad, boca seca y disminución del apetito, indicó la dependencia.

Las autoridades recordaron que el cuerpo pierde agua continuamente a través de la respiración, la sudoración y otros procesos fisiológicos, por lo que es necesario reponer esos líquidos para mantener el equilibrio adecuado del organismo.

La recomendación general es consumir entre dos y tres litros de agua al día, aunque la cantidad puede variar según la edad, el nivel de actividad física y las condiciones climáticas de cada persona.

Asimismo, Salud Municipal exhortó a privilegiar el consumo de agua simple sobre bebidas azucaradas y a prestar especial atención a los signos de deshidratación en menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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