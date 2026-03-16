Exhorta PRI Chihuahua a federación a atender problemáticas del estado

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El dirigente estatal Alejandro Domínguez pidió mayor atención a seguridad, productores agrícolas y temas fronterizos en la entidad.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – El presidente estatal del PRI en Chihuahua y diputado federal, Alejandro Domínguez, pidió al Gobierno Federal mostrar mayor atención a las problemáticas que enfrenta el estado, particularmente en temas de seguridad en la frontera y la situación en la zona de El Chamizal.

El legislador señaló que Chihuahua requiere acciones más concretas por parte de la federación para atender los retos que persisten en regiones estratégicas de la entidad, donde la población —dijo— demanda resultados más contundentes de las autoridades.

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Domínguez también solicitó mayor respaldo para los productores agrícolas, al considerar que el sector enfrenta dificultades económicas que requieren una respuesta más efectiva mediante políticas públicas que fortalezcan la actividad agropecuaria.

En ese sentido, destacó la necesidad de establecer mejores precios para cultivos básicos como el maíz y el frijol, además de impulsar estrategias que garanticen condiciones más justas para los productores del estado.

Las declaraciones del dirigente priista se dieron luego del llamado realizado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para que ciudadanos mexicanos brinden apoyo económico a Cuba.

Ante este contexto, Domínguez consideró que el gobierno federal emanado de la llamada Cuarta Transformación debe priorizar la atención de los problemas internos del país, particularmente los que afectan a entidades como Chihuahua.

“Primero hay que atender la casa. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra propia casa”, expresó el diputado federal.

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