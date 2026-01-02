Exhorta Limpia a juarenses a evitar bloqueos a camiones recolectores de basura

Publicidad - LB2 -

El problema se ha intensificado durante el periodo vacacional por vehículos mal estacionados en zonas habitacionales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia del Municipio hizo un llamado a la ciudadanía para evitar bloqueos que impidan el paso de los camiones recolectores de basura, luego de que se han registrado dificultades para ingresar a diversas zonas habitacionales de la ciudad.

De acuerdo con la dependencia, el problema se ha presentado con mayor frecuencia durante el periodo vacacional, cuando vehículos mal estacionados obstruyen el acceso y el libre tránsito de las unidades de recolección en las cuatro zonas en las que se divide el servicio.

El titular de la Dirección de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó que estas obstrucciones han generado retrasos en la recolección de residuos sólidos, afectando a colonias completas y complicando la operación diaria del servicio.

- Publicidad - HP1

Señaló que en distintos sectores de la ciudad los automóviles bloquean calles, privadas o accesos estrechos, lo que impide que los camiones puedan maniobrar o ingresar correctamente, dejando sin servicio a los residentes.

Ante esta situación, el funcionario exhortó a las y los juarenses a estacionar adecuadamente sus vehículos, con el objetivo de permitir el paso de las unidades y garantizar un servicio eficiente y oportuno para todas las viviendas.

“Recuerden que un vehículo mal estacionado no solo afecta al propietario o a la persona a la que se visita, sino que perjudica a todos los habitantes de la calle o privada”, advirtió el director de Limpia.

La dependencia reiteró que la colaboración ciudadana es clave para mantener la continuidad del servicio de recolección y evitar acumulación de basura en las colonias de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.