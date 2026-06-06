Exhorta JMAS Juárez a respetar horarios de riego durante el verano

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El organismo pidió regar de 7:00 de la tarde a 7:00 de la mañana para evitar desperdicio de agua potable.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) exhortó a la ciudadanía a respetar los días y horarios autorizados para el riego de áreas verdes durante la temporada de altas temperaturas, con el propósito de evitar el desperdicio de agua potable.

El organismo informó que el horario oficial para realizar el riego es de 7:00 de la tarde a 7:00 de la mañana, periodo en el que se aprovecha de mejor manera el recurso hídrico y se reduce la evaporación provocada por la exposición directa al sol.

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De acuerdo con la JMAS, regar durante la noche contribuye además a mantener mejores niveles de volumen y presión en la red de distribución, lo que permite garantizar el servicio para más sectores de la ciudad.

“Respetar los horarios de riego es una acción directa para cuidar el agua de Juárez durante la temporada más crítica del año”.

El calendario establece que las viviendas con numeración par pueden regar los lunes, miércoles y viernes, mientras que los domicilios con números nones deben hacerlo martes, jueves y sábado.

El domingo no está permitido el riego, debido a que ese día se destina al descanso del sistema de distribución y a asegurar el suministro para la comunidad.

La JMAS también recomendó priorizar el uso de agua tratada en parques y jardines, al señalar que este recurso contiene macronutrientes que pueden funcionar como fertilizante natural para las áreas verdes.

El organismo llamó a la corresponsabilidad ciudadana para cuidar el agua potable y mantener el servicio en Ciudad Juárez durante el verano, especialmente en los meses de mayor demanda por las altas temperaturas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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