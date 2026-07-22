Refuerza IMSS infraestructura médica con 21 hospitales en construcción

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El instituto prevé abrir 10 unidades durante los próximos 10 meses y ampliar la atención especializada en 17 entidades del país.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene en construcción 21 hospitales y prevé abrir 10 unidades adicionales durante los próximos 10 meses, como parte de una estrategia que contempla 47 nuevos centros médicos durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que siete de los hospitales incluidos en el programa ya se encuentran en operación. Las obras buscan ampliar la cobertura en regiones donde la capacidad instalada resulta insuficiente o donde los pacientes deben recorrer largas distancias para recibir atención especializada.

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La estrategia incluye hospitales regionales y de zona con servicios de quimioterapia, hemodiálisis, terapia intensiva, resonancia magnética, tomografía, hemodinamia y aceleradores lineales para el tratamiento del cáncer.

Entre los proyectos de mayor capacidad se encuentran los hospitales de Santa Catarina, Nuevo León, con 553 camas; Saltillo, Coahuila, con 558; Oaxaca, con 530; Los Cabos, Baja California Sur, con 444; y Villas del Pedregal, Michoacán, con 404 camas.

El Hospital General Regional de Saltillo atenderá a más de 2.5 millones de derechohabientes y contará con 49 especialidades, mientras que la unidad de Culiacán dará servicio a más de 762 mil usuarios, con 395 camas y 48 especialidades.

También se construyen hospitales en Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Baja California, Yucatán, Michoacán, Estado de México, Morelos, Zacatecas, Aguascalientes y Colima, con capacidades que van desde 36 hasta más de 500 camas.

El IMSS destacó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en la construcción de ocho hospitales considerados estratégicos, con el objetivo de acelerar los trabajos y mantener estándares de calidad en las nuevas instalaciones.

Las unidades proyectadas beneficiarán a millones de derechohabientes mediante una mayor disponibilidad de consultas, procedimientos, estudios diagnósticos y tratamientos especializados, además de reducir los traslados hacia otras ciudades para recibir atención médica.