Manifiesta alcalde apertura a convenio con el PAN por adeudo de predial

El Ayuntamiento plantea aplicar el procedimiento ordinario para saldar un adeudo superior a 9 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, manifestó su disposición a otorgar un convenio de pago al Partido Acción Nacional para cubrir el adeudo de más de 9 millones de pesos por impuesto predial que mantiene desde 2012 con la Tesorería Municipal.

El posicionamiento del edil se dio en respuesta a la denuncia pública realizada por la dirigencia estatal del PAN, que señaló un presunto rechazo por parte del Gobierno Municipal a su solicitud de cubrir el adeudo mediante un esquema de pagos a plazos.

Pérez Cuéllar rechazó la postura expresada por la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, y aclaró que el partido podrá acceder a un convenio bajo las mismas condiciones que cualquier ciudadano, conforme a los procedimientos vigentes de la Tesorería.

“Quedó la Tesorera Municipal de entregarles los requisitos, como a cualquier otra persona, a cualquier ciudadano”, expresó el alcalde.

El presidente municipal explicó que el convenio no requiere su firma directa, ya que se trata de un trámite administrativo que inicia con una solicitud por escrito, misma que será analizada por la Tesorería para definir las condiciones del acuerdo.

Detalló que, como parte del procedimiento normal, se deberá cubrir un pago inicial y posteriormente establecer el número de mensualidades, sin que estas excedan un plazo máximo de 12 meses.

Por su parte, el coordinador de Comunicación Social del Municipio, Carlos Nájera, precisó que en el primer acercamiento realizado previamente no se presentaron documentos formales, por lo que reiteró los requisitos indispensables para acceder a un convenio.

Entre ellos se encuentran la solicitud por escrito, la identificación del contribuyente o representante legal, número de cuenta predial, datos de contacto y la definición del esquema de pagos, además de un anticipo mínimo del 20 por ciento del adeudo total.

Con base en el monto señalado, el pago inicial que debería realizar el PAN sería de al menos 2 millones de pesos, conforme a las disposiciones vigentes de la Tesorería Municipal.

