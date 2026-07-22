Decomisa CBP 22.4 kilos de fentanilo en cruce fronterizo de Presidio

Publicidad - LB2 -

La droga estaba oculta dentro de la llanta de refacción de una camioneta que ingresó desde Ojinaga, Chihuahua.

Presidio, Texas (ADN/Staff) – Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) decomisaron 22.4 kilogramos de fentanilo ocultos en una camioneta que intentó ingresar al país por el puerto fronterizo de Presidio.

El aseguramiento ocurrió el 15 de julio, cuando el conductor de una camioneta Dodge Ram modelo 2018 solicitó su entrada a Estados Unidos durante las primeras horas de la mañana, después de cruzar desde Ojinaga, Chihuahua.

- Publicidad - HP1

Durante la revisión inicial, el equipo de inspección no intrusiva detectó irregularidades en la llanta de refacción del vehículo, por lo que los agentes enviaron al conductor a una revisión secundaria.

Al inspeccionar el neumático, el personal de CBP encontró varios paquetes que contenían la sustancia, cuyo peso total fue de 22.4 kilogramos.

El conductor, identificado únicamente como ciudadano estadounidense, fue detenido y puesto bajo custodia. Las autoridades le formularon cargos por importación de sustancias controladas y posesión con intención de distribución.

“La vigilancia de nuestros oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza dio como resultado una incautación significativa de esta droga altamente adictiva y peligrosa”, declaró Ray Provencio, director de la Oficina de Campo de El Paso.

CBP señaló que el decomiso evidencia la importancia de mantener personal capacitado y tecnología de inspección en los cruces fronterizos, con el propósito de detectar cargamentos ilícitos antes de que ingresen a territorio estadounidense.

La dependencia agregó que el fentanilo continúa relacionado con miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos, por lo que su tráfico representa una de las principales prioridades de las autoridades fronterizas y de seguridad.