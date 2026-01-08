Exhorta J+ a prevenir fugas de agua ante descenso de temperaturas en Juárez

Publicidad - LB2 -

Recomiendan aislar tuberías y medidores por la llegada del frente frío 27.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ante el marcado descenso de temperaturas pronosticado para el próximo fin de semana por la llegada del frente frío número 27, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas en viviendas y comercios para evitar fugas de agua provocadas por la ruptura de tuberías.

La dependencia advirtió que durante la temporada invernal es común que las líneas de agua se vean afectadas por las heladas, lo que puede generar daños en las instalaciones hidráulicas y un desperdicio significativo del recurso, además de reparaciones costosas para los usuarios.

- Publicidad - HP1

El inspector de la J+, Carlos Tarango, explicó que existen acciones sencillas que pueden reducir considerablemente el riesgo de fugas domésticas, principalmente en tuberías expuestas a las bajas temperaturas.

“Lo mejor y más efectivo es aislar las líneas expuestas con periódico o material de plástico que venden en las ferreterías; el medidor se puede aislar cubriéndolo por arriba y por abajo”.

La J+ señaló que estas medidas preventivas no solo evitan daños en la infraestructura, sino que también contribuyen al cuidado y uso responsable del agua potable, especialmente durante el invierno, cuando se incrementan las afectaciones por congelamiento.

Finalmente, la dependencia recordó que mantiene habilitado el número telefónico 073 para el reporte de fugas, además de sus redes sociales, a través de las cuales se brinda atención y seguimiento a los reportes ciudadanos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.