Exhorta Dirección de Ingresos a pagar el Predial durante fines de semana

Gobierno Municipal mantiene descuentos por contribuyente cumplido y pronto pago durante enero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a aprovechar los fines de semana para realizar el pago del Impuesto Predial, con el fin de acceder a los descuentos vigentes durante el mes de enero para contribuyentes cumplidos.

La titular de la dependencia, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que durante enero se aplica un 3% de descuento por Contribuyente Cumplido, dirigido a quienes no presentan adeudos de años anteriores, adicional al 12% de descuento por pronto pago, lo que representa un incentivo relevante para las finanzas familiares.

“La ciudadanía ha respondido de forma muy favorable a estos descuentos, acudiendo desde el pasado 2 de enero a las cajas de pago autorizadas para acceder a los mayores beneficios de ahorro”.

La funcionaria explicó que muchas personas no pueden acudir entre semana a realizar el trámite, por lo que el Gobierno Municipal habilitó distintos puntos de pago los días sábado, facilitando el cumplimiento de esta obligación fiscal.

Entre las opciones disponibles, señaló que los contribuyentes pueden acudir de 9:00 a 15:30 horas a las instalaciones de la Coordinación General de Seguridad Vial, ubicadas en Teófilo Borunda 3920, esquina con Óscar Flores, así como en Valle del Cedro 578, colonia Morelos III.

Asimismo, se encuentra habilitada la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente, localizada en avenida Del Valle 156, colonia Zaragoza, como otro punto para realizar el pago del Predial durante el fin de semana.

La Dirección de Ingresos recordó que también se puede efectuar el pago de manera electrónica, donde el descuento se aplica de forma automática, a través del portal oficial del Gobierno Municipal, la aplicación Juárez Conectado, además de sucursales OXXO e instituciones bancarias, ampliando así las alternativas para los contribuyentes juarenses.

