Exhibe Limpia a infractores por tirar basura y escombro en espacios públicos

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El programa “Cochino de la Semana” busca inhibir tiraderos clandestinos mediante denuncias ciudadanas e investigaciones para aplicar sanciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia presentó una nueva edición del programa “El Cochino de la Semana”, iniciativa que busca evidenciar y sancionar a personas que depositan basura y escombro de manera ilegal en calles, terrenos baldíos y espacios públicos de Ciudad Juárez.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que uno de los casos más relevantes ocurrió en un dique de la colonia La Mesita, donde dos hombres fueron captados descargando escombro desde una camioneta pickup mientras personal municipal realizaba labores de limpieza como parte del programa Juárez Amanece Limpio.

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De acuerdo con el funcionario, trabajadores de distintas dependencias intentaron persuadir al conductor para evitar el depósito de los residuos; sin embargo, la persona continuó con la acción y abandonó el lugar.

“Este caso lo hemos tenido con otras empresas constructoras que nos dicen, es que ese terreno es mío. Aquí informamos a la comunidad que aún y cuando sean terrenos propios de las empresas, es necesario que los terrenos estén autorizados por la Dirección General de Desarrollo Urbano para recibir materiales derivados de la demolición de la construcción o escombro”.

Debido a la gravedad del incidente, el responsable fue designado como el “Cochino del Mes” y ya se desarrollan investigaciones para identificarlo y aplicar las sanciones correspondientes.

La dependencia también reportó varios casos en la colonia Anapra, donde fueron detectadas personas arrojando basura y escombro en un mismo predio. Entre ellos se encuentra un conductor vinculado a una ferretería que descargó materiales de construcción, así como una persona que transportaba residuos en una camioneta tipo Dakota y los abandonó en el terreno.

Otro de los expedientes involucra a una unidad relacionada con un establecimiento comercial cuyos operadores fueron captados depositando escombro en un predio ubicado frente a un centro comercial. Solís Kanahan recordó que incluso cuando se trate de terrenos particulares, estos deben contar con autorización oficial para recibir residuos de construcción y demolición.

Asimismo, la Dirección de Limpia investiga el abandono de bolsas con residuos presuntamente industriales sobre la avenida Francisco Villarreal Torres, en un tramo que había sido intervenido recientemente por cuadrillas municipales. Para este caso se prevé solicitar apoyo de sistemas de videovigilancia con el fin de identificar a los responsables.

El funcionario aseguró que los casos exhibidos forman parte de procedimientos administrativos encaminados a localizar a los infractores y aplicar las multas correspondientes, además de reconocer la colaboración ciudadana mediante fotografías, videos y reportes que han permitido documentar numerosas faltas relacionadas con la disposición ilegal de residuos.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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