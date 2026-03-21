Evitan policías intento de suicidio en puente del sur de Ciudad Juárez

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La intervención oportuna permitió resguardar a un hombre y canalizarlo a atención especializada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal evitaron un intento de suicidio en el sur de la ciudad, tras atender un reporte ciudadano sobre una persona que intentaba lanzarse desde un puente vehicular.

Los hechos se registraron en el cruce de las avenidas Manuel J. Clouthier y De las Torres, en la colonia Juárez Nuevo, donde agentes adscritos al Distrito Sur acudieron de inmediato tras recibir el llamado al número de emergencia 911.

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Al llegar al sitio, los oficiales confirmaron la situación luego de entrevistarse con un testigo, quien alertó sobre la presencia de un hombre en riesgo en las inmediaciones del puente.

“Mediante labores de proximidad social y técnicas de convencimiento, los oficiales lograron tranquilizarlo y ponerlo a salvo”, informó la corporación.

De acuerdo con el reporte, los agentes entablaron diálogo con el masculino de 37 años, aplicando protocolos de atención en crisis, lo que permitió evitar que atentara contra su vida y garantizar su resguardo.

Posteriormente, la persona fue trasladada al área de Trabajo Social de la Estación de Policía del Distrito Universidad, donde recibió atención y se notificó a sus familiares para dar seguimiento a su situación.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal destacó la importancia de la participación ciudadana en este tipo de casos, al permitir una respuesta oportuna que contribuye a la protección de la vida en situaciones de riesgo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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