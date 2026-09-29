Estado amplía apoyos para mejoramiento de vivienda en Ciudad Juárez

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Coesvi abrirá una segunda etapa del programa con una bolsa aproximada de 1.5 millones de pesos para créditos en materiales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, abrirá una segunda etapa del programa Acciones de Mejoramiento de Vivienda 2026 en Ciudad Juárez, con una bolsa aproximada de un millón y medio de pesos.

La nueva etapa busca ampliar las oportunidades de apoyo para familias juarenses interesadas en realizar mejoras, ampliaciones o acciones de construcción en sus viviendas, mediante un esquema de crédito para la adquisición de materiales.

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De acuerdo con la dependencia estatal, la decisión responde a la alta demanda y aceptación que ha tenido el programa entre la población, particularmente en esta frontera, donde se ha presentado como una alternativa accesible para fortalecer las condiciones de vivienda.

El director regional de Coesvi, Oscar Lozoya, señaló que esta segunda bolsa permitirá atender a un mayor número de familias y dar continuidad a un esquema que ofrece facilidades de pago para avanzar en proyectos de mejoramiento habitacional.

Las personas beneficiarias podrán acceder a materiales como block, cemento, polín, piso cerámico, lámina galvanizada, varilla corrugada, pegazulejo e impermeabilizante, de acuerdo con las necesidades de cada obra.

El programa contempla créditos de hasta 30 mil pesos en materiales de construcción, con facilidades de pago de hasta 18 meses sin intereses y un anticipo inicial del 15 por ciento del monto solicitado.

Para acceder al esquema, las personas interesadas deberán presentar identificación oficial vigente del solicitante y, en su caso, de su cónyuge; comprobante de domicilio no mayor a tres meses; CURP; comprobante de propiedad o legal posesión del inmueble; comprobante de ingresos de un mes, y acta de matrimonio cuando corresponda.

La documentación deberá entregarse en original y copia, además de cubrir el pago inicial equivalente al 15 por ciento del crédito solicitado.

Las y los interesados en Ciudad Juárez pueden acudir a las oficinas de Coesvi, ubicadas en Pueblito Mexicano, sobre Abraham Lincoln número 1320, en el fraccionamiento Córdova Américas, o solicitar información al teléfono 656 629 33 00, extensión 55 973, así como por WhatsApp al 656 818 9888.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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