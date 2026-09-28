Anuncia Educación clases a distancia en Juárez y Nuevo Casas Grandes por lluvias

Aplicará medida preventiva este martes en planteles de cinco municipios ante pronóstico de fuertes precipitaciones.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte informó que este martes 29 de septiembre las actividades escolares se llevarán a cabo en modalidad a distancia en planteles de Ciudad Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes.
La dependencia estatal señaló que la medida se tomó de manera preventiva ante los pronósticos meteorológicos que alertan sobre fuertes precipitaciones en esas regiones del estado.
De acuerdo con la SEyD, la prioridad es salvaguardar la integridad física de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como del personal docente, directivo y de apoyo que labora en los centros escolares.
La medida también busca reducir riesgos viales y prevenir complicaciones en los traslados cotidianos de la comunidad escolar, ante posibles encharcamientos e inundaciones derivados de las lluvias.
La Secretaría informó que mantiene comunicación permanente con la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como con las dirigencias de las secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
La dependencia indicó que el regreso a las aulas y la reanudación de clases presenciales serán anunciados de manera oportuna, conforme evoluciones las condiciones meteorológicas y con base en las recomendaciones oficiales de Protección Civil.
Educación exhortó a madres, padres de familia y tutores a mantenerse informados mediante los canales institucionales de la Secretaría de Educación y Deporte y del Gobierno del Estado, donde se emitirán nuevas actualizaciones sobre la operación escolar.
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