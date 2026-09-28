Anuncia Educación clases a distancia en Juárez y Nuevo Casas Grandes por lluvias

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Aplicará medida preventiva este martes en planteles de cinco municipios ante pronóstico de fuertes precipitaciones.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte informó que este martes 29 de septiembre las actividades escolares se llevarán a cabo en modalidad a distancia en planteles de Ciudad Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes.

La dependencia estatal señaló que la medida se tomó de manera preventiva ante los pronósticos meteorológicos que alertan sobre fuertes precipitaciones en esas regiones del estado.

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De acuerdo con la SEyD, la prioridad es salvaguardar la integridad física de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como del personal docente, directivo y de apoyo que labora en los centros escolares.

La medida también busca reducir riesgos viales y prevenir complicaciones en los traslados cotidianos de la comunidad escolar, ante posibles encharcamientos e inundaciones derivados de las lluvias.

La Secretaría informó que mantiene comunicación permanente con la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como con las dirigencias de las secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

La dependencia indicó que el regreso a las aulas y la reanudación de clases presenciales serán anunciados de manera oportuna, conforme evoluciones las condiciones meteorológicas y con base en las recomendaciones oficiales de Protección Civil.

Educación exhortó a madres, padres de familia y tutores a mantenerse informados mediante los canales institucionales de la Secretaría de Educación y Deporte y del Gobierno del Estado, donde se emitirán nuevas actualizaciones sobre la operación escolar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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