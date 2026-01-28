Entregará alcalde al PAN requisitos para convenio de pago por adeudo del predial

Publicidad - LB2 -

El Ayuntamiento exige solicitud formal y anticipo mínimo del 20 por ciento del monto adeudado.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, confirmó que hará llegar al Partido Acción Nacional (PAN) los requisitos necesarios para celebrar un convenio de pago por el adeudo del impuesto predial correspondiente a un inmueble ubicado en el cruce de las calles 16 de Septiembre y 5 de Mayo, cuyo monto supera los 9 millones de pesos.

El presidente municipal precisó que hasta el momento no existe una solicitud formal por parte del PAN para cubrir el adeudo mediante pagos diferidos, pese a que en días recientes el partido fue notificado sobre un posible procedimiento de embargo por la falta de pago.

Pérez Cuéllar indicó que será él mismo quien entregue el documento con los requisitos al regidor panista Alejandro Jiménez Vargas, y adelantó que el acto será grabado para dejar constancia del cumplimiento administrativo por parte del Gobierno Municipal.

“Vamos a entregarles los requisitos, ojalá que ya dejen de mentir y sobre todo que ya paguen el predial”, expresó el alcalde.

Por su parte, el coordinador de Comunicación Social del Municipio, Carlos Nájera, detalló que para acceder a un convenio de pago es indispensable presentar una solicitud por escrito, en la que se incluya el nombre del contribuyente o de su representante legal, así como un documento que acredite dicha representación.

Entre los requisitos también se contempla proporcionar el número de cuenta predial, un teléfono y correo electrónico de contacto, además de definir el número de mensualidades en las que se pretende cubrir el adeudo, sin que este esquema exceda 12 pagos.

Asimismo, se establece como condición obligatoria el pago de un anticipo mínimo del 20 por ciento del adeudo total para que el convenio pueda ser autorizado por la Tesorería Municipal.

Con base en el monto señalado, el pago inicial que tendría que realizar el PAN en Ciudad Juárez sería de al menos 1 millón 800 mil pesos, antes de acceder a cualquier esquema de pagos diferidos para regularizar su situación fiscal ante el Municipio.

