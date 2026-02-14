Entregan repavimentación de la calle Pitahaya con recursos del Presupuesto Participativo

Publicidad - LB2 -

Invierten 2.7 millones de pesos en rehabilitación de vialidad y crucero en el sector

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal entregó la obra de repavimentación y reconstrucción de crucero en la calle Pitahaya, en el tramo de Tacámbaro a Ixcóatl, proyecto ejecutado a través del programa de Presupuesto Participativo.

Durante el acto, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar destacó que este tipo de intervenciones derivan del trabajo conjunto entre autoridades y vecinos, quienes impulsan y dan seguimiento a las propuestas seleccionadas mediante consulta ciudadana.

“Este es un trabajo de equipo. Felicitarlos a ustedes, a los vecinos, porque han sido muy participativos”.

El alcalde recordó que en el mismo sector se han desarrollado otras acciones, como la rehabilitación del parque de Jilpan y mejoras en calles como Puruándiro y Morelia, esta última con recursos municipales adicionales.

El director general de Obras Públicas, Daniel González, informó que los trabajos incluyeron fresado y repavimentación con asfalto en una superficie aproximada de 2 mil 500 metros cuadrados, así como la reconstrucción del crucero con concreto hidráulico en el cruce con Ixcóatl, donde existía un vado que requería atención específica.

La inversión destinada a esta obra fue de alrededor de 2 millones 777 mil pesos, con lo que la vialidad quedó completamente rehabilitada para beneficio de las y los residentes del sector.

De manera complementaria, el director de Servicios Públicos, César Tapia, detalló que la Dirección de Limpia retiró 3.5 toneladas de tierra y escombro, mientras que el área de Alumbrado Público rehabilitó 53 luminarias, siete en la calle Pitahaya y 46 en vialidades aledañas.

La vecina y proponente del proyecto, Verónica Domínguez Solís, señaló que la obra representa mejoras en seguridad y movilidad para la comunidad, al tiempo que llamó a mantener la participación ciudadana en futuras ediciones del Presupuesto Participativo.

