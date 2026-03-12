Entregan equipo tecnológico y educativo a centros CASEF del DIF Municipal

Publicidad - LB2 -

El donativo supera los 1.4 millones de pesos y fortalecerá actividades educativas, deportivas y tecnológicas para niñas, niños y adolescentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal recibió un donativo de equipo tecnológico, material didáctico y artículos deportivos destinado a fortalecer las actividades formativas de los Centros de Atención Social y Educativa para las Familias (CASEF) en Ciudad Juárez.

La entrega se realizó en el Gimnasio Municipal Enrique “Kiki” Romero, donde el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar agradeció a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por la aportación dirigida a niñas, niños y adolescentes que participan en estos espacios comunitarios.

El alcalde destacó que este tipo de apoyos permiten ampliar las herramientas educativas y de desarrollo para los usuarios de los CASEF, facilitando su preparación académica y el fortalecimiento de habilidades artísticas, deportivas y tecnológicas.

“Aunque el Gobierno debe ser laico, es importante reconocer el trabajo que realizan las comunidades de fe en la construcción de una mejor sociedad”.

El edil subrayó que en una ciudad con alrededor de 1.6 millones de habitantes, la colaboración entre gobierno, organizaciones civiles y comunidades religiosas representa un respaldo importante para atender diversas necesidades sociales.

Durante su intervención también recordó que el gimnasio “Kiki” Romero fue recuperado recientemente para su uso deportivo y comunitario, luego de que durante años funcionara como albergue para personas migrantes. Explicó que, tras habilitar el albergue Felipe Ángeles, el refugio fue trasladado a ese espacio, lo que permitió rehabilitar el inmueble.

Por su parte, Rubí Enríquez, presidenta del DIF Municipal, señaló que el donativo refleja cómo la colaboración entre instituciones puede generar beneficios directos para la comunidad, especialmente para la niñez y adolescencia juarense.

Indicó que el valor del apoyo supera los 1.4 millones de pesos e incluye computadoras, micrófonos, material lúdico y didáctico, balones, baterías musicales, guitarras eléctricas y diversos juegos educativos, herramientas que fortalecerán el aprendizaje, el acceso a la tecnología y el desarrollo artístico de los estudiantes.

En representación de la organización donadora, Alfredo Ramírez, misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, destacó que la institución ha colaborado durante años con Ciudad Juárez mediante acciones solidarias orientadas al bienestar de las familias.

El evento también incluyó la participación de la Banda Sinfónica del CASEF Suroriente, además de usuarios de los centros ubicados en las colonias Olivia Espinosa, Zapata y Siglo XXI.

En la ceremonia estuvieron presentes Ulises Chávez, gerente de bienestar de la iglesia en la región Chihuahua; Lucía Chavira, directora general del DIF Municipal; Olga Rodríguez, coordinadora de CASEF; y Nidia Quezada, representante de organizaciones civiles vinculadas a proyectos de desarrollo humano.

