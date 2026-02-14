Entrega Pérez Cuéllar pavimentación con programa 75-25 de SUMA en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La obra en Privada Escobedo tuvo una inversión de 1.8 millones de pesos bajo esquema de coinversión entre Municipio y vecinos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la entrega de la pavimentación de la calle Privada Escobedo, realizada mediante el programa 75-25 del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), esquema que promueve la coinversión entre el Gobierno Municipal y habitantes del sector.

Durante el evento, el alcalde destacó que este modelo permite mejorar el entorno urbano y elevar la plusvalía de las colonias, al combinar recursos públicos con aportaciones vecinales para ejecutar obras de infraestructura básica.

La vialidad fue intervenida con concreto hidráulico en un tramo de mil 28 metros cuadrados, desde la avenida Waterfill hasta el tope de la calle, informó el director de SUMA, Javier Said Estrada de la Torre, quien señaló que este material ofrece mayor durabilidad y mejores condiciones de tránsito.

La inversión total ascendió a un millón 829 mil 840 pesos, de los cuales el Municipio aportó un millón 372 mil 380 pesos, mientras que los vecinos contribuyeron con 457 mil 460 pesos. De acuerdo con lo señalado en el acto, el residente Luis Holling cubrió casi la totalidad de la parte correspondiente a los habitantes.

Holling reconoció la calidad técnica de la obra y explicó que se realizaron estudios hidráulicos para prevenir encharcamientos y afectaciones futuras en la zona.

“Se utilizó concreto hidráulico, pero también se hizo un muy buen trabajo; se realizó un estudio, un pozo hidráulico y se revisaron los cauces del agua para evitar estancamientos”.

El alcalde subrayó que este tipo de participación ciudadana refleja conciencia social y contribuye a consolidar entornos más seguros y modernos, al sustituir calles deterioradas y propiciar el desarrollo urbano ordenado. En el evento estuvieron presentes funcionarios municipales de las áreas de Servicios Públicos y Seguridad Vial.

