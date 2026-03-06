Entrega Pérez Cuéllar obras de mejoramiento en camellón de la avenida Lote Bravo

Publicidad - LB2 -

El proyecto del Presupuesto Participativo incluyó mobiliario urbano, andadores, áreas verdes y sistema de riego.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la entrega de los trabajos de urbanización en el camellón de la avenida Lote Bravo, en el tramo comprendido entre el boulevard Manuel Talamás Camandari y la calle Soneto 156, obra realizada mediante el programa del Presupuesto Participativo.

El proyecto contempló la instalación de bancas, mesas de picnic, andadores para caminata, contenedores de basura y áreas verdes, además de la plantación de arbustos, cactus, agaves, sauces y fresnos, así como un sistema de riego para el mantenimiento del espacio.

La obra fue propuesta por habitantes del sector y ejecutada con una inversión de 9 millones 981 mil 823 pesos, con el objetivo de mejorar el entorno urbano y ofrecer un espacio público para la convivencia comunitaria.

“Ahora nos da mucho gusto que hemos ido transformando esta parte de nuestra ciudad; no existía la Lote Bravo, era terracería, y ahora ya son seis carriles con un camellón”.

Durante el evento, el alcalde recordó que el crecimiento urbano de la zona ha incluido la ampliación de la vialidad, la construcción de infraestructura deportiva y nuevas obras de pavimentación, que buscan mejorar la movilidad y el desarrollo del sector.

En representación de la comunidad estudiantil, Zayra Yaret Rábado y Alberto Alexander Holguín, alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 270, agradecieron las mejoras realizadas en la zona y señalaron que la comunidad escolar se compromete a cuidar el nuevo espacio público.

En la entrega también estuvieron presentes la promotora del proyecto Maricruz García; Alva Araceli Sánchez, vinculadora de proyectos del CBTIS 270; el director general de Obras Públicas, Daniel González García; el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera; así como vecinos de la colonia Carlos Castillo Peraza.

