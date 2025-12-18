Entrega OMEJ 300 juguetes a Protección Civil para la campaña Santa Bombero

Publicidad - LB2 -

La recolección se realizó mediante descuentos en corralones a cambio de juguetes nuevos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ) entregó 300 juguetes a la Dirección General de Protección Civil como parte de la campaña Santa Bombero, iniciativa que busca llevar obsequios a niñas y niños juarenses durante la temporada navideña.

La entrega se concretó tras una campaña implementada desde el arranque oficial del programa Santa Bombero, en la que se ofrecieron descuentos en corralones a cambio de un juguete nuevo, permitiendo un beneficio doble tanto para contribuyentes como para la niñez de la ciudad.

- Publicidad - HP1

El titular de la OMEJ, Jaime Flores Castañeda, destacó que la respuesta ciudadana fue positiva y permitió alcanzar la meta de recaudación, subrayando que esta acción solidaria se construyó en coordinación con la Dirección General de Protección Civil y con el respaldo del Gobierno Municipal.

“Hoy es la culminación de esta campaña y hemos recibido 300 juguetes nuevos. Creo que se va a ver muy beneficiada la ciudadanía que recuperó su vehículo y, sobre todo, el niño que el día 24 va a recibir un juguete nuevo”.

Los juguetes recolectados incluyen 25 bicicletas y scooters, así como 55 juguetes unisex, 110 destinados a niñas y 110 para niños, los cuales formarán parte de la tradicional entrega de Santa Bombero el próximo 24 de diciembre.

La entrega oficial se realizó en las instalaciones de la OMEJ a la Dirección General de Protección Civil, encabezada por Sergio Rodríguez, y posteriormente los apoyos fueron trasladados en caravana hasta la Estación Central de Bomberos, donde serán clasificados y organizados.

Por su parte, el titular de Protección Civil reconoció la iniciativa impulsada por la OMEJ, al señalar que genera beneficios en distintos niveles y fortalece una tradición profundamente arraigada en la ciudad.

“Se beneficia el Departamento de Bomberos, el contribuyente que logra recuperar su vehículo y, sobre todo, los niños de bajos recursos con esta campaña del Santa Bombero”.

Finalmente, se informó que la campaña de descuentos y recepción de juguetes continuará vigente hasta el próximo 22 de diciembre, por lo que se invitó a la ciudadanía a seguir participando en esta iniciativa que refuerza la solidaridad y el apoyo comunitario en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.