Entrega Municipio pavimentación de calle Irving Flores con inversión de 6.4 mdp

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La obra fue realizada mediante Presupuesto Participativo y beneficiará a residentes del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal entregó la pavimentación de la calle Irving Flores, obra ejecutada a través del esquema de Presupuesto Participativo, con una inversión superior a los 6.4 millones de pesos.

Durante el acto, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar destacó que este proyecto surgió de la propuesta ciudadana, impulsada por un habitante del sector y respaldada por el comité vecinal, lo que refleja el modelo de participación directa en la definición de obras prioritarias.

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La intervención comprende el tramo entre las calles Sierra de Janos y Arroyo Jarudo, donde se desarrollaron trabajos integrales en más de mil 500 metros cuadrados, incluyendo pavimentación con concreto hidráulico, introducción de redes de agua potable y alcantarillado, banquetas, alumbrado público, pintura y señalización.

La obra es resultado de la organización ciudadana mediante el Presupuesto Participativo.

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, la inversión destinada superó los 6.4 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones de vida de los habitantes del sector.

En materia de seguridad vial, se realizaron trabajos de señalización horizontal en más de 260 metros lineales, además de la instalación de nuevos señalamientos y cruces peatonales para reforzar la protección de conductores y peatones.

Asimismo, se llevaron a cabo acciones de instalación y rehabilitación de luminarias LED, así como labores de limpieza y mejoramiento urbano, contribuyendo a generar un entorno más seguro y funcional.

Vecinos de la zona destacaron el impacto positivo de la obra, particularmente en beneficio de niñas y niños que transitan diariamente por el área, al reducir riesgos y facilitar el acceso.

El presidente municipal reiteró que, aunque las necesidades son amplias, el Presupuesto Participativo permite una distribución más equitativa de los recursos, al ser la ciudadanía quien decide las obras que se ejecutan en la ciudad.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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