Capacita ICHITAIP a personal del IPACULT en protección de datos personales

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La jornada abordó derechos ARCO, avisos de privacidad y medidas de seguridad para el resguardo de información

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) participó en una jornada de capacitación impartida por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en materia de protección de datos personales y elaboración de avisos de privacidad.

La actividad se desarrolló en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal y contó con la participación de alrededor de 20 colaboradores del organismo cultural municipal.

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Durante la capacitación se abordaron aspectos relacionados con la protección de la información personal, incluyendo los Derechos ARCO, que permiten a las personas ejercer el acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto al tratamiento de sus datos personales.

Los participantes analizaron además los desafíos que representan los entornos digitales para la privacidad de la información, particularmente en plataformas digitales, redes sociales, herramientas de geolocalización y servicios de video.

La jornada incluyó la revisión de conceptos fundamentales sobre datos personales generales y sensibles, así como las obligaciones legales de quienes intervienen en el tratamiento y resguardo de la información.

“Otro de los temas centrales fue la correcta elaboración de los avisos de privacidad, documentos que informan a la ciudadanía sobre el uso que se dará a sus datos personales”.

Asimismo, se explicó la importancia de elaborar avisos de privacidad claros y accesibles, además de las diferencias entre los formatos integral, simplificado y corto, utilizados por las instituciones para informar a la ciudadanía sobre el uso de sus datos.

También se abordaron las medidas de seguridad administrativas, físicas y tecnológicas necesarias para prevenir el uso indebido, la pérdida o filtración de información personal, así como las responsabilidades derivadas del incumplimiento de la normatividad vigente.

La capacitación incluyó información sobre la transferencia de datos a terceros, los mecanismos de supervisión en materia de protección de datos y las posibles sanciones aplicables en caso de incumplimiento.

“Con este tipo de acciones, el IPACULT reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los datos personales de la ciudadanía”.

El instituto municipal señaló que estas acciones contribuyen al fortalecimiento de las capacidades de su personal para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia y protección de datos personales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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