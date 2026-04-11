Entrega Municipio pavimentación de calle Asbesto en Lomas de Morelos

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Obra realizada con participación ciudadana beneficiará la conectividad en el sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal entregó la pavimentación de la calle Asbesto, en la colonia Lomas de Morelos, como parte del programa Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA) 75-25.

La obra se desarrolló en el tramo comprendido entre las calles Cuicuilco y avenida De los Aztecas, con una superficie de mil 111 metros cuadrados de concreto hidráulico, mejorando la movilidad en una zona considerada de conexión vial.

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De acuerdo con autoridades municipales, la inversión total fue de un millón 353 mil pesos, de los cuales los vecinos aportaron más de 338 mil pesos, mientras que el Municipio cubrió el resto.

La vialidad funciona como una salida natural y mejora la conexión en el sector.

Además de la pavimentación, se realizaron trabajos de señalización vial, incluyendo la pintura de un eje central en 80 metros lineales, pasos peatonales y líneas de frenado, así como la instalación de señalamientos de alto.

En materia de servicios públicos, se llevó a cabo el mantenimiento de siete luminarias en la calle intervenida y 43 en vialidades aledañas, fortaleciendo la seguridad en la zona.

Asimismo, personal de Limpia retiró 10 toneladas de tierra, basura y tiliches, además de recolectar 50 llantas en desuso, como parte de las acciones complementarias de mejoramiento urbano.

Vecinos del sector destacaron el impacto positivo de la obra, al señalar que mejora la calidad de vida y facilita el tránsito diario en esta área de la ciudad.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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