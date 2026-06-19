Participa Coordinación de Resiliencia en foro sobre discriminación y refugio

Publicidad - LB2 -

El encuentro impulsado por ACNUR abordó estrategias para combatir la xenofobia y fortalecer la inclusión de personas refugiadas y desplazadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Resiliencia del Municipio participó en un foro organizado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), enfocado en el análisis de la discriminación que enfrentan personas refugiadas y desplazadas, así como en la construcción de comunidades más incluyentes.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la integración social, el respeto a los derechos humanos y los desafíos que enfrentan quienes han tenido que abandonar sus lugares de origen por diversas causas.

- Publicidad - HP1

Entre los asuntos discutidos destacaron la discriminación, el racismo y la xenofobia, fenómenos que afectan los procesos de inclusión y representan obstáculos para el desarrollo de las personas refugiadas en las comunidades de acogida.

La Coordinación de Resiliencia destacó que el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria implica generar condiciones que permitan a todas las personas participar plenamente en la vida social, económica y cultural de la ciudad.

Asimismo, subrayó la importancia de construir redes de apoyo y mecanismos de colaboración que contribuyan a enfrentar desafíos colectivos y fortalecer el tejido social.

“La resiliencia comunitaria implica fortalecer la capacidad de las comunidades para afrontar desafíos, construir redes de apoyo y generar oportunidades para todas las personas”.

Entre los compromisos impulsados por la dependencia se encuentran la promoción de espacios seguros e incluyentes y el fortalecimiento de una cultura de cero tolerancia a la xenofobia.

También se destacó la necesidad de impulsar acciones que favorezcan la participación activa de las personas desplazadas en distintos ámbitos de la vida comunitaria.

Durante el foro se reconoció el papel del diálogo intercultural y la solidaridad como herramientas fundamentales para fomentar la convivencia y fortalecer la cohesión social en contextos de diversidad.

La Coordinación de Resiliencia señaló que este tipo de espacios permiten intercambiar experiencias, identificar retos comunes y promover estrategias que favorezcan una ciudad más preparada para atender los desafíos derivados de los fenómenos migratorios.

Finalmente, la dependencia agradeció a ACNUR por impulsar iniciativas orientadas a la reflexión y colaboración institucional, encaminadas a fortalecer el respeto a la diversidad y la igualdad de oportunidades para todas las personas que residen en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.