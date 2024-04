Claudia Sheinbaum defiende los programas sociales de la 4T desde Mexicali

Publicidad - LB2 -

La ampliación de la carretera de Los Cabos a Tijuana, la construcción de plantas potabilizadoras de agua, la regularización de predios y mantener el apoyo a la tarifa de electricidad fueron las prioridades que Claudia Sheinbaum enlisto para seguir con la transformación en Baja California

Mexicali, Baja California .- En la 4T los programas sociales son un derecho, contrario a lo que sucedía en el pasado neoliberal donde eran utilizados como condicionantes del voto, así lo aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, Candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) durante un encuentro con la prensa desde Mexicali, Baja California.

’’Son dos proyectos, un proyecto que regresa al pasado, un pasado de corrupción y nuestro proyecto que es avanzar con la transformación y lo hemos dicho muchas veces, ellos nunca han estado de acuerdo con los programas sociales, convertidos en derechos, ellos tenían programas sociales que en realidad eran programas clientelares durante la historia desde Solidaridad y Prospera, en realidad pues eran mecanismos de control para el voto y ahora lo que construimos son derechos (…) Ellos nunca han estado de acuerdo, el pueblo de México lo sabe por más que ellos digan, en realidad es una farsa porque sino el pueblo de México votaría menos por ellos’’, aseveró.

Por lo anterior, destacó que en su gobierno lo más importante seguirá siendo apoyar a los mexicanos y mexicanas, cuestión que, desde Baja California hará impulsando proyectos específicos que atiendan las necesidades de esta entidad como será la ampliación de la carretera de Los Cabos a Tijuana, la construcción de plantas potabilizadoras de agua, la regularización de predios, entre otras obras que aún se encuentran siendo analizadas como la creación del Aeropuerto en Ensenada.

’’Va a haber suficiente recurso para los programas sociales y para todas las obras que estamos planteando en los 100 puntos, sin déficit y sin grandes endeudamientos (…) No somos irresponsables en el uso del gasto, va a haber, – como hasta ahora–, una enorme responsabilidad en el gasto público y en la estabilidad económica y financiera del país’’, aseveró.

Así mismo, hizo hincapié en que para continuar con el apoyo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dado a Baja California se implementarán programas que ayuden a tener un uso más eficiente de la electricidad. ‘’Hay que trabajar en la disminución de la tarifa y al mismo tiempo en que consumamos menos electricidad sin tener que reducir el bienestar’’.

Entre otros temas que fueron abordados por Claudia Sheinbaum, destacó la creación del Sistema Nacional de Cuidados, el cual busca brindar no solo apoyo a las madres trabajadoras con el cuidado de sus hijos, sino que además se busca implementar una visión de enseñanza para la primera infancia.

’’Hoy la visión es distinta, es una visión incluso pedagógica, de que los niños desde la primera infancia no solo requieren cariño, cuidados, sino también inicia su proceso de aprendizaje’’, comentó.

En otros temas de interés para la región, Claudia Sheinbaum reiteró que es muy importante establecer una coordinación con el gobierno de Estados Unidos para lograr erradicar las causas que generan la migración.

’’La solución profunda y de fondo de la migración es la cooperación para el desarrollo, y vamos a seguir insistiendo en ello, no es poner muros, no es evitar solamente la entrada, sino que también puede haber visas de trabajo y particularmente la inversión y el apoyo en donde se expulsa personas no por gusto, sino principalmente por necesidad’’, agregó.

Durante el diálogo con la prensa, la candidata de la 4T a la Presidencia de México aprovechó la ocasión para reconocer el trabajo del cuerpo diplomático mexicano en Ecuador quién protege la soberanía nacional, contrario a lo que han hecho diversos personajes de la oposición

’’Quien apruebe la violación a los tratados internacionales, ¿qué nombre tiene? ¿cómo puede alguien defender la violación a un tratado internacional y la violación a nuestra soberanía?’’, cuestionó.

En conferencia de prensa Claudia Sheinbaum estuvo acompaña de Julieta Ramírez Padilla, Candidata al Senado de la República por Baja California; Armando Ayala Robles, Candidato al Senado de la República por Baja California; Laura Ruiz López, Candidata a Diputada Federal por el Distrito I con cabecera en Mexicali, B.C.; Nancy Sánchez Arredondo, Candidata a Diputada Federal por el Distrito II con cabecera en Mexicali, B.C.; Armando Fernández Samaniego, Candidato a Diputado Federal por el Distrito VII con cabecera en Mexicali, B.C.; José Antonio Aguilar Castillejos, Delegado Político de Morena en Baja California y Senador de la República y Catalino Zavala Márquez, Presidente del CEE de Morena en Baja California.

