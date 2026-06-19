Reitera Ortiz Orpinel continuidad del trabajo municipal durante su gestión interina

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El alcalde en funciones aseguró que mantendrá los programas, obras y coordinación institucional establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal en funciones, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, afirmó que mantendrá la continuidad de los programas y proyectos del Ayuntamiento durante el periodo en que encabece la administración municipal.

Durante una visita a medios de comunicación, el edil señaló que asumió con responsabilidad el cargo tras rendir protesta el pasado 17 de junio y aseguró que su prioridad será dar seguimiento a las acciones que actualmente desarrolla el Gobierno Municipal.

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“Hasta que se termine la administración, o en su caso, hasta que regrese el titular, estaré entregado en cuerpo y alma a mi responsabilidad con las y los juarenses”.

Ortiz Orpinel indicó que concentrará parte de sus esfuerzos en la supervisión de programas estratégicos y obras en ejecución, entre ellos las Cruzadas por el Cambio y diversos proyectos de infraestructura que se encuentran en marcha en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde destacó además la importancia de mantener la coordinación con los distintos órdenes de gobierno para fortalecer los resultados de la administración municipal.

En ese sentido, subrayó que continuará impulsando la relación institucional con el Gobierno Federal y buscará fortalecer los mecanismos de diálogo y colaboración con el Gobierno del Estado.

Respecto a posibles modificaciones en la estructura administrativa, descartó cambios adicionales en el gabinete municipal, al considerar que las distintas dependencias cuentan con equipos de trabajo consolidados y con experiencia en sus funciones.

“El compromiso es con la ciudad. Todos los funcionarios lo hemos entendido, por lo que, insisto, no habrá sobresalto alguno”.

Precisó que los únicos ajustes realizados hasta el momento corresponden a la designación de Miguel Ángel Mendoza como secretario del Ayuntamiento y de Santiago González Reyes como secretario particular.

El presidente municipal en funciones recordó que las acciones de gobierno continúan guiándose por los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, instrumento que define metas y estrategias para las diferentes dependencias municipales.

Finalmente, reiteró que la prioridad de su administración será mantener el ritmo de trabajo y la atención a los proyectos enfocados en mejorar la calidad de vida de las y los juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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