Entrega Municipio nuevas instalaciones deportivas en la Secundaria Federal 11

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La obra realizada mediante Presupuesto Participativo requirió una inversión superior a los 6.7 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas concluyó la construcción de nuevas instalaciones deportivas en la Escuela Secundaria Federal número 11, ubicada en la colonia Tierra Nueva, como parte de los proyectos seleccionados a través del Presupuesto Participativo.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que la intervención tuvo una inversión de 6 millones 784 mil 386 pesos y fue diseñada para fortalecer los espacios destinados a la actividad física, la convivencia y el desarrollo integral de la comunidad estudiantil.

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La obra incluyó la construcción de un domo para proteger a los estudiantes de las condiciones climáticas durante la práctica deportiva, así como la instalación de ejercitadores y mobiliario urbano complementario.

Además, se realizaron trabajos de infraestructura consistentes en banquetas perimetrales, un andador de arcilla para caminata, colocación de pérgolas, contenedores de basura y áreas recreativas con pasto sintético de colores y tapete de caucho.

El funcionario destacó que el nuevo espacio permitirá a los alumnos desarrollar actividades físicas bajo sombra y en condiciones más adecuadas para su seguridad y bienestar.

La intervención forma parte de los proyectos impulsados mediante el Presupuesto Participativo, mecanismo a través del cual la ciudadanía decide el destino de recursos públicos para obras de beneficio comunitario.

De acuerdo con la Dirección General de Obras Públicas, los trabajos ya fueron concluidos y las instalaciones se encuentran en funcionamiento, siendo utilizadas actualmente por estudiantes y personal de la Escuela Secundaria Federal 11.

Con esta obra, el Gobierno Municipal busca fortalecer la infraestructura educativa y deportiva en distintos sectores de la ciudad, mediante espacios que promuevan la activación física y la convivencia escolar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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