Entrega Municipio nuevas canchas deportivas en la Secundaria Técnica 97

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Obra realizada con Presupuesto Participativo beneficiará a estudiantes y familias del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, entregó nuevas canchas deportivas en la Escuela Secundaria Técnica 97 “La Casa de los Venados”, como parte de las obras impulsadas mediante el programa de Presupuesto Participativo.

La obra representó una inversión de 3.2 millones de pesos y contempla espacios destinados a fortalecer la convivencia, recreación y desarrollo físico de estudiantes del plantel.

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Durante el evento, el alcalde destacó que este tipo de proyectos representan inversiones de largo plazo en beneficio de las comunidades escolares y de las familias del sector.

“En 2022 se inauguró el domo y ahora las canchas. Además, próximamente se construirá otro domo que ganaron a través del Presupuesto Participativo”.

Pérez Cuéllar señaló que las nuevas instalaciones deportivas funcionarán también como espacios comunitarios para futuras generaciones de estudiantes.

Asimismo, informó que la actual administración municipal ha intervenido cerca de 600 escuelas públicas en Ciudad Juárez mediante obras de infraestructura educativa.

El director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, explicó que el proyecto incluyó la construcción de una cancha de fútbol rápido con pasto sintético, gradas techadas y arbotantes con iluminación LED, además de una cancha de usos múltiples.

Las obras forman parte de los proyectos seleccionados por la ciudadanía a través del mecanismo de Presupuesto Participativo, mediante el cual vecinos deciden sobre inversiones en infraestructura comunitaria.

Por su parte, el director de la Secundaria Técnica 97, José Pascual Olvera, agradeció el respaldo brindado al plantel y destacó la importancia de generar espacios dignos y seguros para el desarrollo de estudiantes.

Durante la ceremonia, representantes de madres y padres de familia reconocieron las mejoras realizadas en la infraestructura educativa del plantel.

La estudiante Sofía Isabela señaló que las nuevas instalaciones representan espacios más seguros para la convivencia y recreación de la comunidad escolar.

Tras el acto protocolario, el alcalde participó junto con estudiantes en actividades deportivas para inaugurar oficialmente las nuevas canchas de basquetbol y fútbol.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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