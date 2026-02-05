Entrega Municipio aulas multifuncionales en el Colegio de Bachilleres 5

Publicidad - LB2 -

La inversión de 3 millones de pesos fortalece espacios para artes y cultura en el plantel.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal entregó tres aulas multifuncionales en el Colegio de Bachilleres número 5, como parte de las acciones de fortalecimiento a la infraestructura educativa y de impulso a la formación integral de las y los estudiantes.

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que la obra representó una inversión de 3 millones de pesos y que los nuevos espacios estarán destinados a actividades de arte, pintura, música y mariachi, disciplinas que amplían las oportunidades de desarrollo cultural para la comunidad estudiantil.

“La educación pública es una gran institución de nuestro país en la cual se debe invertir para igualar las condiciones, porque el tesoro más grande que tenemos son los niños, niñas y jóvenes”, expresó el alcalde durante la entrega.

- Publicidad - HP1

El edil recordó que, en la presente y pasada administración, el Municipio ha realizado diversas intervenciones en este plantel, entre ellas la construcción de una sala audiovisual, un aula en segundo piso y puentes peatonales, con una inversión acumulada superior a los 6 millones de pesos.

Por su parte, el director del plantel, Manuel Alonso Alvarado, destacó que las nuevas aulas permitirán fortalecer áreas como música, danza, pintura y mariachi, al considerarlas fundamentales para el desarrollo de la identidad, la sensibilidad y el espíritu de las y los jóvenes.

Las presidentas de la sociedad de alumnos de los turnos matutino y vespertino agradecieron la obra y subrayaron que el Presupuesto Participativo ha sido clave para concretar proyectos que benefician a toda la comunidad escolar, al demostrar la importancia del trabajo conjunto entre autoridades e instituciones educativas.

Durante el evento, estudiantes y docentes entregaron una placa de reconocimiento al presidente municipal, en agradecimiento por las acciones realizadas en favor del Colegio de Bachilleres 5.

A la ceremonia asistieron autoridades municipales, educativas y representantes de padres de familia, quienes atestiguaron la entrega formal de las aulas y reiteraron el compromiso de seguir impulsando infraestructura educativa en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.