Entrega JMAS primeros tinacos a familias de Los Kilómetros

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El programa busca fortalecer el acceso al agua potable y contempla la distribución de 3 mil unidades en su etapa total.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez inició la entrega de tinacos como parte del programa “Agua para Todos en Los Kilómetros, la Junta Contigo”, una estrategia orientada a mejorar las condiciones de almacenamiento y acceso al agua potable para familias que habitan en este sector de la ciudad.

Durante la primera etapa del programa fueron entregados 20 tinacos a familias previamente seleccionadas de las 12 colonias que integran la zona conocida como Los Kilómetros. La meta establecida por la descentralizada es distribuir 3 mil unidades en beneficio de los habitantes del área.

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El director comercial de la JMAS, Mauricio Meléndez Sierra, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral para atender las necesidades relacionadas con el suministro de agua potable en una de las zonas con mayores carencias en materia de infraestructura hidráulica.

“La instrucción de la gobernadora Maru Campos fue atender a las y los juarenses, específicamente en la zona de Los Kilómetros. Por ello, la Junta de Agua está trabajando en atender este sector, siendo la entrega de tinacos una de las primeras acciones”.

Cada tinaco tiene una capacidad de almacenamiento de 600 litros, lo que permitirá a las familias contar con una reserva de agua para uso doméstico ante las dificultades que enfrenta la zona para acceder de manera constante al servicio.

La JMAS informó además que la próxima semana será instalada la primera caseta de purificación de agua por ósmosis, infraestructura que permitirá a los habitantes abastecerse de agua potable mediante el llenado de garrafones.

Asimismo, la dependencia anunció que se ampliará la cobertura de distribución mediante pipas, incrementando las rutas de suministro de 20 a 35 recorridos, con el propósito de fortalecer la atención en las colonias beneficiadas.

El programa contempla acciones complementarias de infraestructura y apoyo social, orientadas a mejorar el acceso al recurso hídrico en una de las zonas con mayores necesidades de la ciudad.

Entre las beneficiarias se encuentra María Estela Cruz, residente de la colonia Granjas del Progreso, quien destacó la importancia del apoyo para las familias que enfrentan dificultades para almacenar agua.

“Me informaron que fui una de las beneficiarias de un tinaco y estoy muy agradecida, porque nos ayudará a no batallar por el agua, debido a que es una zona muy careciente de este servicio”.

La JMAS exhortó a las personas beneficiadas a utilizar adecuadamente los equipos entregados y recordó que los apoyos forman parte de un programa social, por lo que cualquier intento de venta o comercialización de los tinacos contraviene los objetivos de la estrategia.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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