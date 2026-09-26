Entrega Desarrollo Social mil 422 hules por lluvias en Ciudad Juárez

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Atiende Municipio solicitudes de familias que buscan proteger viviendas ante filtraciones por precipitaciones

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social entregó mil 422 piezas de hule negro durante esta semana a familias que solicitaron apoyo para proteger sus viviendas ante las lluvias registradas en Ciudad Juárez.

La dependencia informó que la distribución del material se llevó a cabo en los módulos Torres y El Mirador, donde se atendió a ciudadanos que requieren este recurso para reforzar los techos de sus hogares.

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El objetivo de la entrega es disminuir el riesgo de filtraciones y otras afectaciones ocasionadas por las precipitaciones, particularmente en viviendas que presentan condiciones de vulnerabilidad durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con la Dirección General de Desarrollo Social, estas acciones se realizan por instrucciones del alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel, con el propósito de mantener la atención a las familias que enfrentan necesidades derivadas de las condiciones climatológicas.

El director general de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, señaló que se mantienen abiertos los canales de atención para recibir solicitudes de personas que requieren este tipo de apoyo.

“Estamos atendiendo a las familias que necesitan este tipo de apoyo y que se acercan a la Dirección para solicitarlo. La intención es contribuir a que puedan proteger sus viviendas y disminuir las afectaciones ocasionadas por las lluvias”, expresó.

Vallejo Quintana indicó que la entrega de hule negro forma parte de las acciones de atención que mantiene Desarrollo Social durante la temporada de lluvias, principalmente en apoyo a familias que pueden enfrentar mayores afectaciones por filtraciones o daños en sus hogares.

La Dirección General de Desarrollo Social continuará brindando atención en sus módulos y dando seguimiento a las solicitudes que se presenten conforme a las necesidades de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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