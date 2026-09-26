Mantiene Municipio apoyo a damnificados por lluvias en Ciudad Juárez

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Atienden acumulamientos de agua en Riberas del Bravo, Parajes de San Juan y Olivos tras afectaciones por lluvias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, informó que el Gobierno Municipal mantiene trabajos de apoyo a familias damnificadas por las lluvias, así como labores de desagüe en distintos sectores de Ciudad Juárez.

El alcalde señaló que varias calles ya fueron desaguadas, mientras que en otros puntos continúan las labores operativas para retirar acumulamientos de agua y facilitar la movilidad de las familias afectadas.

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De acuerdo con Ortiz Orpinel, los trabajos se concentran principalmente en los fraccionamientos Riberas del Bravo, en las etapas 3, 4 y 5, además de Parajes de San Juan y Olivos, donde persisten afectaciones por las precipitaciones.

El presidente municipal indicó que las principales avenidas de la ciudad ya no presentan acumulamientos de agua, mientras que elementos del Cuerpo de Bomberos y Rescate permanecen concentrados en el área de Riberas del Bravo.

“Ya se ha logrado quitar bastante agua de los diques y una vez que se concluyan los trabajos, para ver cuántos baches se tienen”, comentó.

Ortiz Orpinel explicó que aún no se cuenta con una cifra exacta de baches ocasionados o expuestos tras las lluvias, debido a que primero deben concluir las labores de retiro de agua en los sectores afectados.

El alcalde señaló que la Coordinación General de Seguridad Vial mantiene atención directa a la ciudadanía para evitar incidentes en zonas donde todavía hay acumulación de agua o daños en la carpeta asfáltica.

Seguridad Vial orienta a los automovilistas hacia calles alternas cuando se detectan riesgos por encharcamientos o baches, con el objetivo de prevenir daños a vehículos y facilitar la circulación.

Ortiz Orpinel agregó que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento ha apoyado con bombas para atender puntos con acumulación de agua, en coordinación con la Dirección de Protección Civil y otras áreas operativas.

El presidente municipal informó además que se cuenta con un presupuesto de 20 millones de pesos para continuar con el programa de bacheo en la ciudad, una vez que las condiciones permitan avanzar en la reparación de vialidades afectadas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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