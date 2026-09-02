Entrega Desarrollo Social 200 tinacos a familias del oriente de Ciudad Juárez

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El programa Cruzada por el Agua ha beneficiado a cerca de mil 500 familias y contempla alcanzar aproximadamente 2 mil 300 apoyos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social entregó este miércoles 200 tinacos con capacidad de 200 litros a igual número de familias, principalmente de colonias ubicadas al oriente de Ciudad Juárez.

El titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que la entrega forma parte del programa Cruzada por el Agua, mediante el cual el Gobierno Municipal apoya a familias que cuentan con conexión a la red de agua potable, pero enfrentan problemas de baja presión o interrupciones temporales en el suministro.

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El funcionario explicó que estas acciones iniciaron hace más de dos meses y se han intensificado durante la temporada de calor, debido a las altas temperaturas que se registran en la ciudad y al incremento en la demanda de agua en los hogares.

Vallejo Quintana señaló que hasta el momento alrededor de mil 500 familias han sido beneficiadas con la entrega de tinacos, mientras que el programa contempla alcanzar aproximadamente 2 mil 300 apoyos.

Añadió que la dependencia cuenta con un listado de personas que serán atendidas próximamente, procurando mantener una distribución equilibrada entre los sectores oriente y poniente de Ciudad Juárez.

Como parte de la jornada, Desarrollo Social también anunció la entrega de 600 despensas a igual número de familias, con prioridad para personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

Para solicitar el apoyo de un tinaco, las personas interesadas deben presentar comprobante de domicilio del lugar donde será instalado, además de la documentación requerida para acreditar identidad y residencia.

Entre los beneficiarios se encontraba Ismael Ramos Cacique, residente de la colonia Hacienda de las Torres, quien dijo que conoció el programa a través de un coordinador vecinal que mantiene comunicación con habitantes del sector.

“Estamos muy agradecidos, porque eso nos ayuda mucho ahorita con la escasez de agua”, expresó.

El beneficiario señaló que el proceso para acceder al apoyo fue sencillo, ya que presentó documentos como acta de nacimiento, comprobante de domicilio e identificación oficial.

Ramos Cacique consideró importante que los apoyos continúen llegando a las familias que permanecen en espera, particularmente durante la temporada de altas temperaturas.

Las entregas de tinacos se realizaron en un módulo ubicado en el sector de la avenida De las Torres, mientras que durante el resto de la jornada personal de Desarrollo Social continuó con la distribución de despensas en distintas colonias de la zona.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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