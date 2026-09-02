Inauguran Primer Encuentro de Mujeres Indígenas en la Frontera en Ciudad Juárez

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El encuentro reúne a mujeres de comunidades originarias para fortalecer liderazgos, redes de apoyo y diálogo intercultural.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la participación de integrantes de distintas etnias, fue inaugurado el Primer Encuentro de Mujeres Indígenas en la Frontera “Ñá’á Tacanti’i Kadhachágayo”, cuyo significado es “Juntas hacemos más”.

La actividad se realiza en el Centro Municipal de los Pueblos Originarios (CEMPO) y busca visibilizar los retos que enfrentan las mujeres indígenas, fortalecer liderazgos comunitarios y consolidar redes de apoyo entre comunidades originarias de la franja fronteriza de México y Estados Unidos.

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El encuentro reunió a delegaciones de comunidades mixteca, mazahua, apache, chiricahua, rarámuri, chinanteca y otomí, provenientes de distintas regiones limítrofes entre ambos países.

De acuerdo con la organización, la iniciativa tiene como propósito abrir un diálogo intercultural, formular propuestas desde los saberes tradicionales y establecer modelos de organización comunitaria frente a las problemáticas de la región.

Durante el acto protocolario, Elvira Urrutia Castro, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, destacó la importancia de contar con espacios institucionales donde las mujeres de los pueblos originarios sean protagonistas de su propio desarrollo.

La responsable de la iniciativa, Fabiola Tobón, agradeció la respuesta de las participantes y la colaboración institucional que permitió realizar este primer encuentro en la ciudad.

Por su parte, Diana Lozano Linares, coordinadora del CEMPO, ratificó al recinto como sede permanente para el diálogo entre pueblos originarios como el mixteco, chinanteco, mazahua, rarámuri, otomí y la tribu lipan apache de Nogales, Sonora.

Las actividades iniciaron con un ritual tradicional de purificación y ofrenda, como parte del reconocimiento a las prácticas culturales y espirituales de las comunidades participantes.

Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia magistral y una cena de convivencia, amenizada por el pianista rarámuri Romeyno Gutiérrez.

El programa contempla mesas de trabajo, talleres de reflexión y muestras culturales hasta este jueves 3 de septiembre, jornada en la que se prevé concretar acuerdos colectivos entre las participantes.

Con este encuentro, las instituciones participantes buscan fortalecer la presencia de las mujeres indígenas en espacios de diálogo, toma de decisiones y construcción comunitaria en la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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