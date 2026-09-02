Beneficiará Cruzada por la Educación a 140 mil estudiantes con útiles escolares

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El Gobierno Municipal entregará 110 mil mochilas y 30 mil loncheras con material escolar para el ciclo 2026-2027.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Cruzada por la Educación, beneficiará a 140 mil estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple (CAM), mediante la entrega de útiles escolares para el nuevo ciclo escolar 2026-2027.

Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, director de Educación, informó que el programa contempla la distribución de 110 mil mochilas y 30 mil loncheras con material escolar, de acuerdo con el nivel educativo de las y los beneficiarios.

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El funcionario explicó que las instituciones educativas interesadas en acceder a estos apoyos deberán realizar su registro a más tardar este jueves, mediante el formulario habilitado para tal fin.

De acuerdo con la Dirección de Educación, el proceso de inscripción deberá ser realizado directamente por la directora o el director de cada plantel, con el objetivo de validar la información correspondiente a la matrícula escolar.

Las escuelas seleccionadas recibirán mochilas con útiles escolares para estudiantes de primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple, mientras que en el caso de preescolar se entregarán loncheras con material acorde a ese nivel educativo.

Alvídrez Olivas destacó que, para el presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel, es importante contribuir a la economía familiar ante los gastos que representa el inicio del ciclo escolar.

El director de Educación señaló que la entrega de estos apoyos busca proporcionar a niñas, niños y adolescentes herramientas básicas para continuar con su formación académica en mejores condiciones.

Los resultados de las escuelas seleccionadas serán publicados el próximo viernes 4 de septiembre. Ese mismo día se informará la fecha, hora y lugar en que representantes de los planteles deberán acudir para entregar la documentación requerida.

Las escuelas beneficiadas deberán presentar un oficio firmado y sellado por la dirección del plantel, así como copia de la identificación oficial del directivo responsable del trámite.

Además, deberán entregar copia de la identificación oficial y número telefónico de contacto del padre, madre o tutor de cada estudiante beneficiario, junto con el recuadro del Sistema de Información Educativa (SIE), donde se indique la cantidad de estudiantes por grupo.

La Dirección de Educación precisó que la información entregada deberá coincidir con los datos registrados previamente durante el proceso de inscripción, como parte de los requisitos para acceder al beneficio.

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