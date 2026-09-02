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Asignan apoyos a estudiantes que representarán a Juárez en competencias académicas

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POR Redacción ADN / Agencias
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Regidores revisaron solicitudes para distribuir una bolsa de 150 mil pesos entre estudiantes y grupos escolares.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Educación revisaron solicitudes de apoyo económico para estudiantes y grupos escolares que representarán a Ciudad Juárez en competencias académicas en distintos estados del país.

Durante la reunión de la comisión, el regidor y coordinador de la misma, Jorge Marcial Bueno Quiroz, junto con el edil José Mauricio Padilla, analizaron las peticiones presentadas por estudiantes que participarán en encuentros nacionales.

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De acuerdo con Bueno Quiroz, la revisión de solicitudes permitirá distribuir una bolsa de 150 mil pesos, destinada a respaldar la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en actividades académicas fuera de la ciudad.

El regidor explicó que los apoyos contemplan a estudiantes de distintos niveles educativos, desde educación básica hasta jóvenes que cursan carreras de ingeniería y que han destacado por su preparación.

Entre los destinos a los que viajarán las y los estudiantes se encuentran Playa del Carmen, Guadalajara y Guanajuato, donde participarán en olimpiadas de matemáticas, expociencia y la Feria de Ingeniería 2026.

Bueno Quiroz destacó que respaldar a estos grupos representa una forma de acompañar el talento académico que existe en Ciudad Juárez, ya que las y los participantes llevarán el nombre de la ciudad a encuentros nacionales.

El edil señaló que apoyar a estos equipos permite reconocer el esfuerzo de estudiantes que buscan mejorar su preparación y contribuir a la construcción de una comunidad con mayores oportunidades.

Además, indicó que los recursos asignados ayudarán a disminuir la carga económica para las familias, debido a que madres y padres suelen gestionar los gastos de traslado, hospedaje y participación.

La Comisión Edilicia de Educación continuará con el análisis de solicitudes relacionadas con actividades académicas, con el objetivo de respaldar a estudiantes juarenses que destaquen en competencias y proyectos educativos.

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