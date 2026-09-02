Asignan apoyos a estudiantes que representarán a Juárez en competencias académicas

Regidores revisaron solicitudes para distribuir una bolsa de 150 mil pesos entre estudiantes y grupos escolares.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Educación revisaron solicitudes de apoyo económico para estudiantes y grupos escolares que representarán a Ciudad Juárez en competencias académicas en distintos estados del país.
Durante la reunión de la comisión, el regidor y coordinador de la misma, Jorge Marcial Bueno Quiroz, junto con el edil José Mauricio Padilla, analizaron las peticiones presentadas por estudiantes que participarán en encuentros nacionales.
De acuerdo con Bueno Quiroz, la revisión de solicitudes permitirá distribuir una bolsa de 150 mil pesos, destinada a respaldar la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en actividades académicas fuera de la ciudad.
El regidor explicó que los apoyos contemplan a estudiantes de distintos niveles educativos, desde educación básica hasta jóvenes que cursan carreras de ingeniería y que han destacado por su preparación.
Entre los destinos a los que viajarán las y los estudiantes se encuentran Playa del Carmen, Guadalajara y Guanajuato, donde participarán en olimpiadas de matemáticas, expociencia y la Feria de Ingeniería 2026.
Bueno Quiroz destacó que respaldar a estos grupos representa una forma de acompañar el talento académico que existe en Ciudad Juárez, ya que las y los participantes llevarán el nombre de la ciudad a encuentros nacionales.
El edil señaló que apoyar a estos equipos permite reconocer el esfuerzo de estudiantes que buscan mejorar su preparación y contribuir a la construcción de una comunidad con mayores oportunidades.
Además, indicó que los recursos asignados ayudarán a disminuir la carga económica para las familias, debido a que madres y padres suelen gestionar los gastos de traslado, hospedaje y participación.
La Comisión Edilicia de Educación continuará con el análisis de solicitudes relacionadas con actividades académicas, con el objetivo de respaldar a estudiantes juarenses que destaquen en competencias y proyectos educativos.
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