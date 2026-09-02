Aprueban regidores nomenclatura del fraccionamiento Vivencia Residencial

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La Comisión de Nomenclatura también revisó detalles del Festival Tin-Tan, que se realizará del 25 al 27 de septiembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Nomenclatura y Patrimonio Cultural aprobaron la propuesta de nombre para el fraccionamiento Vivencia Residencial, además de revisar asuntos relacionados con la próxima edición del Festival Tin-Tan.

Durante la reunión, el coordinador de la comisión, José Mauricio Padilla, junto con el regidor Pedro Alberto Matus Peña, analizaron la propuesta presentada para el desarrollo habitacional construido por la empresa Ruba.

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Los integrantes de la comisión determinaron que la denominación Vivencia Residencial cumple con las disposiciones establecidas en la reglamentación municipal en materia de nomenclatura.

De acuerdo con lo expuesto en la sesión, el nombre no presenta inconvenientes, ya que no corresponde a una palabra extranjera ni contiene términos en otros idiomas, por lo que se ajusta a los criterios aplicables para desarrollos habitacionales.

En la reunión también participaron Ricardo Hernández y Javier Alderete, integrantes del Comité Organizador del Festival Tin-Tan, quienes presentaron detalles de la celebración dedicada a la memoria y legado del actor y comediante Germán Valdés Tin Tan.

Ricardo Hernández explicó que el festival nació en 2014 y tuvo una pausa a partir de 2023, por lo que este año será retomado con actividades coordinadas por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).

El programa se desarrollará los días 25, 26 y 27 de septiembre en la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan, con actividades artísticas y musicales dirigidas a la comunidad juarense y visitantes.

Los organizadores señalaron que se espera una importante asistencia de personas provenientes de Ciudad Juárez y de distintas ciudades de Estados Unidos, debido al contenido cultural preparado para esta edición.

Entre los invitados previstos se encuentra Marcos Valdés, actor y sobrino de Germán Valdés Tin Tan, como parte de las actividades de homenaje al legado del artista.

El regidor José Mauricio Padilla informó que una de las peticiones planteadas por los organizadores es la rehabilitación del monumento El Pachuco, ubicado sobre la calle Ignacio Mariscal.

Ante la relevancia de este espacio para la identidad cultural de Ciudad Juárez, el edil planteó la posibilidad de convocar a una reunión extraordinaria de la comisión con representantes de Desarrollo Urbano y del IPACULT.

El objetivo de dicho encuentro sería conocer propuestas institucionales y revisar alternativas para mejorar las condiciones del monumento, como parte de las acciones vinculadas con la preservación del patrimonio cultural de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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