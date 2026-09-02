Encabezan fiestas ruidosas quejas ante la Dirección de Ecología

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La dependencia municipal reportó 853 denuncias por ruido excesivo en lo que va de 2026, principalmente durante fines de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología informó que las fiestas ruidosas representan la principal queja ciudadana recibida por la dependencia durante este año.

El titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, dio a conocer que en lo que va de 2026 se han presentado 853 denuncias por ruido excesivo en distintos sectores de Ciudad Juárez.

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De acuerdo con el funcionario, la mayoría de los reportes se concentra durante los fines de semana, principalmente por reuniones y fiestas privadas realizadas en viviendas o terrazas.

“El mayor volumen de reportes se concentra durante los fines de semana debido a reuniones y fiestas privadas en casas o terrazas”, indicó.

Díaz Gutiérrez explicó que la mayor parte de las quejas se registra en el suroriente de la ciudad, mientras que en la zona poniente los reportes se relacionan principalmente con ruido generado en terrazas.

El director de Ecología señaló que las sanciones por exceso de ruido rondan en promedio las 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 5 mil 865 pesos.

La dependencia municipal recordó que la ciudadanía puede presentar reportes por ruido excesivo a través del número telefónico 656-689-3908, extensión 100.

Ecología reiteró que la atención a este tipo de denuncias forma parte de las acciones para promover la convivencia vecinal y reducir afectaciones derivadas del ruido en zonas habitacionales.

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