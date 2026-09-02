Alerta Salud Municipal por riesgos del consumo excesivo de sodio

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La dependencia llamó a moderar la ingesta de sal y revisar etiquetas de productos procesados para prevenir enfermedades crónicas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal llamó a la población a moderar el consumo de sodio y sal, debido a que su ingesta excesiva puede incrementar el riesgo de desarrollar padecimientos crónicos y afectar órganos como el corazón y los riñones.

La titular de la dependencia, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó la importancia de generar conciencia sobre la cantidad de sodio que se consume diariamente, en especial a través de productos procesados y comida preparada.

“Es importante que la ciudadanía conozca que el sodio es necesario para el funcionamiento de nuestro organismo, pero en exceso puede convertirse en un factor de riesgo para la salud”, señaló.

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La funcionaria explicó que el sodio es un mineral necesario en pequeñas cantidades para mantener el equilibrio de líquidos, contribuir al control de la presión arterial y participar en el funcionamiento adecuado de nervios y músculos.

Sin embargo, advirtió que el consumo excesivo puede representar un riesgo para la salud, principalmente cuando se ingiere de manera constante en alimentos industrializados, botanas, embutidos, comida rápida o productos preparados.

Entre las principales consecuencias asociadas con una ingesta elevada de sodio se encuentra la hipertensión arterial, una enfermedad crónica que en muchos casos no presenta síntomas evidentes.

Cuando la hipertensión genera manifestaciones, estas pueden incluir dolor de cabeza intenso, mareos, zumbido de oídos, visión borrosa, dolor en el pecho e inflamación de tobillos, por lo que se recomienda buscar atención médica.

La Dirección de Salud Municipal informó que el exceso de sodio también puede favorecer la retención de líquidos, conocida como edema, la cual puede provocar hinchazón, sensación de pesadez, ropa o calzado más ajustados, aumento repentino de peso y disminución en la cantidad de orina.

Esta condición puede incrementar el esfuerzo que realizan órganos como el corazón y los riñones, además de contribuir al deterioro de la función renal cuando se mantiene una alimentación alta en sodio.

Entre las señales que requieren valoración médica se encuentran cambios en la micción, alteraciones en el olor de la orina, dolor en la zona lumbar, náuseas, vómitos y mareos.

Santana Fernández recomendó adoptar medidas sencillas para reducir el consumo de sodio, como preferir alimentos naturales, disminuir el uso de sal de mesa y revisar las etiquetas nutrimentales antes de adquirir productos.

La funcionaria recordó que, conforme a los lineamientos de etiquetado, los alimentos sólidos que contienen 350 miligramos o más de sodio por cada 100 gramos de producto deben presentar el sello de advertencia “EXCESO DE SODIO”.

También señaló que una ingesta elevada de sodio se relaciona con un incremento en la eliminación de calcio a través de la orina, situación que puede disminuir la disponibilidad de este mineral en el organismo y favorecer problemas relacionados con la salud ósea.

La Dirección de Salud Municipal reiteró que la prevención comienza con decisiones cotidianas, por lo que exhortó a las familias a prestar mayor atención a sus hábitos alimenticios y acudir a revisión médica ante cualquier síntoma persistente.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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