Entrega DABA primeras mascotas en adopción durante 2026

La dependencia invita a la ciudadanía a brindar hogares responsables a perros y gatos resguardados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) reanudó el programa de adopciones y concretó las primeras entregas de mascotas en este inicio de 2026, con el objetivo de fomentar la tenencia responsable y ofrecer una segunda oportunidad a perros y gatos bajo su resguardo.

La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, informó que el nuevo año comenzó con resultados positivos en materia de adopciones, lo que refuerza las expectativas de ampliar el número de animales colocados en hogares responsables.

“Iniciamos este 2026 con la esperanza de que sea un año muy exitoso en adopciones, lleno de segundas oportunidades para perros y gatos, hogares responsables y finales felices”, expresó.

La funcionaria explicó que las personas interesadas deben acudir a las oficinas de DABA, ubicadas en la calle Tarzán, dentro del parque El Chamizal, a un costado del vivero, donde deberán presentar identificación oficial, comprobante de domicilio, llenar un formato de adopción y llevar una correa o transportadora, según el caso.

Arredondo Salinas subrayó la importancia de que las personas adopten con plena conciencia de la responsabilidad que implica integrar a una mascota al núcleo familiar.

“Una mascota es un miembro más de la familia, por lo que antes de acudir deben estar completamente seguras de querer adoptar, ya que es un acto solidario y responsable”, señaló.

Finalmente, dio a conocer que durante 2025 se realizaron 463 adopciones, cifra que la dependencia busca superar en el presente año, mediante la promoción constante de la adopción y el cuidado responsable de los animales.

