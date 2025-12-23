Entrega Atención Ciudadana del Suroriente tinacos a familias del sector

Publicidad - LB2 -

El apoyo busca fortalecer el acceso al agua y mejorar las condiciones de vida en colonias del suroriente de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente realizó la entrega de tinacos para almacenamiento de agua a familias de esta zona de la ciudad, como parte de las acciones de apoyo social impulsadas por el Gobierno Municipal.

La entrega fue encabezada por el titular de la dependencia, Víctor Mario Valencia Carrasco, quien acudió en representación del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, y subrayó que este tipo de apoyos buscan atender necesidades básicas de la población.

- Publicidad - HP1

“Este gesto no solo representa un apoyo tangible, sino también el firme compromiso de seguir trabajando hombro con hombro con la ciudadanía, escuchando sus necesidades y respondiendo con acciones que mejoren su calidad de vida”, expresó.

El funcionario destacó que cada entrega forma parte de una estrategia para fortalecer a las comunidades del suroriente, al tiempo que se promueve una mayor cercanía entre la administración municipal y las familias beneficiadas.

Valencia Carrasco señaló que la atención directa en las colonias permite identificar problemáticas prioritarias y canalizar apoyos que impacten de manera inmediata en el bienestar de la población.

“Seguiremos trabajando con el corazón, porque nuestra misión es servir y transformar”, añadió.

La entrega de los tinacos se llevó a cabo en las oficinas de la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente, ubicadas sobre la avenida Del Valle, en la colonia Zaragoza, hasta donde acudieron diversas familias para recibir el apoyo destinado al almacenamiento seguro de agua potable.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.