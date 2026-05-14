Entrega alcalde información sobre obras urbanas y educativas en Conalep 3

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Municipio difundió mejoras realizadas mediante el Presupuesto Participativo en el suroriente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, realizó un recorrido en el exterior del Conalep 323 para informar a estudiantes y habitantes del sector sobre las obras de infraestructura urbana y educativa ejecutadas mediante el programa de Presupuesto Participativo.

Durante la actividad, el alcalde encabezó la entrega de volantes informativos en los que se muestran los trabajos realizados tanto en el plantel como en áreas aledañas, incluyendo imágenes comparativas del antes y después de las intervenciones.

“Seguimos trabajando y seguimos informando a la ciudadanía sobre las obras que estamos realizando en distintos sectores de Juárez”.

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Como parte de las acciones ejecutadas, el Gobierno Municipal rehabilitó el camellón central ubicado sobre la prolongación Santiago Troncoso, frente al plantel educativo, con una inversión cercana a los 5.7 millones de pesos.

El director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, informó que las obras incluyeron andadores de concreto, sistema de riego, cisternas, áreas verdes, grava decorativa, bolardos, bancas, mesas de picnic y botes de basura.

El funcionario señaló que este proyecto fue impulsado por vecinos del sector mediante el mecanismo de Presupuesto Participativo.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Daniel González García, indicó que las mejoras urbanas tendrán impacto tanto para estudiantes como para familias que habitan en la zona.

Además de las obras exteriores, dentro del Conalep 3 se construyó una cancha de fútbol rápido con pasto sintético mediante una inversión cercana a los 4 millones de pesos.

Los trabajos incluyeron estructura metálica, casetas, malla ciclónica, terracería, instalación de porterías y colocación de pasto sintético para beneficio de la comunidad estudiantil.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de los proyectos de infraestructura educativa impulsados desde 2024 a través del Presupuesto Participativo.

En el recorrido participaron también el regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, la síndica municipal Ana Carmen Estrada García y el director de Educación Municipal, Guillermo Alvídrez Olivas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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