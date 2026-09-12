Entrega alcalde espacio recuperado en Lomas del Desierto

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El municipio acondicionó una plancha para uso deportivo, limpió diques y colocó enmallado para evitar tiraderos clandestinos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel encabezó la entrega de un espacio público recuperado en la colonia Lomas del Desierto, donde llamó a los vecinos a apropiarse del lugar y contribuir a mantenerlo limpio.

Durante el acto, el alcalde reconoció el trabajo de empleados municipales de Oficialía Mayor y Control de Proyectos, quienes participaron en las labores de recuperación del espacio, incluso durante fines de semana y tiempo libre.

“Hoy esto es una siembra de lo que están dejando para Ciudad Juárez, yo me siento muy orgulloso de ustedes”.

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La intervención incluyó trabajos de limpieza, el acondicionamiento de una plancha que podrá ser utilizada como cancha deportiva, atención a diques del sector y colocación de enmallado para evitar que los espacios vuelvan a ser utilizados como puntos de acumulación de basura.

Ortiz Orpinel explicó que los diques cumplen una función preventiva durante las lluvias, por lo que pidió a la comunidad evitar arrojar colchones, llantas, basura u otros desechos que puedan obstruir su funcionamiento.

El alcalde señaló que la recuperación de espacios públicos busca generar condiciones para que niñas, niños y adolescentes cuenten con lugares adecuados para convivir, jugar y realizar actividades físicas.

“Aprópiense de este espacio, ayúdenos a mantenerlo limpio”.

Ortiz Orpinel indicó que el mejoramiento de las colonias debe avanzar de manera gradual, ya que una vez recuperados y limpiados los espacios es posible identificar nuevas necesidades, como luminarias, pavimentación o mayor arbolado.

El presidente municipal afirmó que esta intervención forma parte de los trabajos que el Gobierno Municipal realiza de manera simultánea en distintos sectores de Ciudad Juárez, con el propósito de mejorar el entorno urbano.

Añadió que la transformación de la ciudad requiere colaboración entre autoridades y comunidad, así como voluntad ciudadana para conservar los espacios atendidos y evitar que vuelvan a deteriorarse.

Durante el evento se entregaron balones y medallas a niñas, niños y adolescentes del sector, como parte de las acciones orientadas a fomentar la práctica deportiva y el cuidado físico.

En la entrega participaron Angélica Mendoza, esposa del presidente municipal; Enrique Licón, coordinador de directores; Angélica Alarcón, oficial mayor; Antonieta Mendoza, directora de Atención Ciudadana; César Tapia, director de Servicios Públicos; Gibran Solís Kanahan, director de Limpia; Guillermo Alvidrez, director de Educación; así como docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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