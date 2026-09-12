Acerca DIF Municipal servicios de salud a familias de Gómez Morín

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La Brigada por tu Salud ofreció revisiones, apoyos alimentarios, gestión de lentes y sillas de ruedas, entre otros servicios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Familias de la colonia Gómez Morín recibieron servicios de salud, asistencia social y apoyos diversos durante la Brigada por tu Salud, organizada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal.

Durante la jornada se ofrecieron revisiones de signos vitales, asistencia alimentaria y social, registro para el programa de operación de cataratas, entrega de despensas, gestión de sillas de ruedas y lentes, además de otros servicios dirigidos a atender necesidades de las familias del sector.

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La presidenta del Voluntariado del DIF Municipal, Angélica Mendoza Beltrán, destacó que el propósito de estas brigadas es acercar los servicios directamente a las colonias y facilitar a la ciudadanía el acceso a programas y apoyos disponibles.

“Para nosotros es un honor venir a traerles todos estos servicios y apoyos que el equipo DIF está siempre disponible para entregar a la ciudadanía”.

El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel señaló que este tipo de jornadas forman parte de los esfuerzos del Gobierno Municipal para fortalecer la prevención y acercar la atención a las familias antes de que los problemas de salud se agraven.

El alcalde explicó que, además de la atención brindada mediante las brigadas, el municipio trabaja de manera coordinada con programas como Médico a tu Puerta, con el objetivo de promover una cultura de prevención y detección oportuna.

Ortiz Orpinel invitó a las familias a realizarse revisiones periódicas y acercarse a los servicios disponibles ante cualquier síntoma o situación que pueda poner en riesgo su salud.

El edil señaló que padecimientos como presión arterial elevada, alteraciones en los niveles de glucosa o dificultades de la vista pueden detectarse oportunamente mediante revisiones preventivas.

Durante su mensaje, también destacó la importancia de la participación ciudadana para mejorar las condiciones de las colonias, y puso como ejemplo el parque donde se desarrolló la brigada, construido mediante el Presupuesto Participativo con respaldo de los habitantes del sector.

“Quienes tienen la mejor solución son ustedes, ustedes son los que viven el día a día de este tipo de situaciones”.

En la brigada participaron áreas municipales como Centros Comunitarios, Servicios Públicos, Atención y Bienestar Animal, Tesorería Municipal, regidores y otras dependencias que se sumaron a la atención comunitaria.

La jornada también incluyó actividades para niñas y niños, quienes recibieron juguetes como parte de las acciones de convivencia organizadas durante el evento.

En el acto estuvieron presentes Sebastián Aguilera, director de Participación Ciudadana; Luis Fernando Rodríguez Giner, director de Centros Comunitarios; Alma Arredondo, directora de Atención y Bienestar Animal; César Tapia, director de Servicios Públicos; representantes de Tesorería Municipal; los regidores Alejandro Jiménez y Jorge Bueno, así como la síndica municipal, Ana Carmen Estrada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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