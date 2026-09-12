Reúne torneo de bádminton a 100 participantes en Sport Fest 2026

Publicidad - LB2 -

La competencia se realizó en el Gimnasio Municipal Urbano Zea como parte de las actividades deportivas del festival.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Torneo de Fogueo de Bádminton reunió este sábado a alrededor de 100 participantes en el Gimnasio Municipal Urbano Zea, como parte de las actividades programadas dentro del Sport Fest 2026.

La competencia fue organizada por el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez, a través de la Liga Municipal de Bádminton, con la participación de jugadores de distintas edades y niveles.

- Publicidad - HP1

Desde temprana hora, las canchas del recinto municipal recibieron a deportistas locales que acudieron para participar en una jornada orientada a medir su nivel técnico, fortalecer su preparación y fomentar la competencia en esta disciplina.

El presidente de la Liga Municipal de Bádminton, Israel Zepeda, destacó la respuesta de la comunidad deportiva y señaló que la participación superó las expectativas iniciales.

“Ver a un centenar de jugadores en la cancha nos demuestra que las estrategias de difusión de eventos como el Sport Fest 2026 están funcionando”.

Zepeda afirmó que el bádminton ha ganado presencia en Ciudad Juárez durante los últimos años, particularmente entre categorías infantiles y juveniles, lo que consideró una señal positiva para el desarrollo de esta disciplina.

El torneo también funcionó como espacio de preparación para atletas de alto rendimiento de la localidad, entre ellos integrantes del contingente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Los deportistas universitarios utilizaron la competencia como parte de su preparación técnica y física rumbo a la Universiada Nacional 2026, donde buscarán representar a la institución fronteriza.

En la jornada participaron además jóvenes talentos que se encuentran en proceso de fogueo rumbo a la Olimpiada Nacional, quienes enfrentaron a rivales con distintos niveles de experiencia.

De acuerdo con los organizadores, el Sport Fest 2026 permitió que atletas infantiles y juveniles tuvieran una oportunidad de evaluar su desempeño, corregir aspectos estratégicos y fortalecer su preparación para próximos selectivos estatales y nacionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.