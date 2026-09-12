Entrega BRP más de 2 millones de pesos a organizaciones civiles en Juárez

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El programa anual de donativos benefició a 16 organizaciones locales enfocadas en salud, educación y comunidades sostenibles.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla, acudió en representación del presidente municipal Héctor Ortiz Orpinel a la entrega de donativos realizada por BRP a organizaciones civiles de Ciudad Juárez.

Durante el evento, el funcionario municipal reconoció el compromiso de la empresa por mantener este programa anual de apoyo comunitario, que este año llegó a su novena edición.

“Felicito a BRP por mantener este compromiso con la comunidad y por su importante presencia empresarial, por su disposición y por estas causas que respalda”.

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Mendoza Escamilla destacó que la aportación de más de 2 millones de pesos representa oportunidades para fortalecer acciones en materia de salud, educación y construcción de comunidades sostenibles.

El secretario del Ayuntamiento señaló que las organizaciones de la sociedad civil beneficiadas realizan una labor relevante en la atención de necesidades comunitarias y en la generación de oportunidades para distintos sectores de la población.

“Ciudad Juárez se construye sumando esfuerzos con la iniciativa privada”.

En esta edición, 16 organizaciones locales recibieron financiamiento a través del Programa Anual de Donativos de BRP, orientado a respaldar proyectos con impacto social en la ciudad.

El programa se ha consolidado como parte del compromiso comunitario de la empresa en Ciudad Juárez, al reunir a colaboradores, autoridades, representantes de la industria y organizaciones locales para impulsar iniciativas de desarrollo social.

De acuerdo con lo informado durante el evento, BRP apoya mediante este esquema su causa global Detener la Intimidación, además de tres causas locales definidas junto con sus colaboradores: Educación de Calidad, Salud y Bienestar, y Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Uno de los requisitos del proceso de selección fue que los proyectos presentados estuvieran alineados con al menos una de estas causas, a fin de orientar los recursos a iniciativas con capacidad de generar cambios significativos en la comunidad.

BRP también otorgará un donativo simbólico a todas las organizaciones participantes, en reconocimiento al esfuerzo y compromiso reflejado en sus propuestas.

Con este programa, la empresa busca ampliar el alcance de organizaciones con conocimiento local y vínculo directo con las comunidades a las que atienden, además de fortalecer la colaboración entre iniciativa privada, sociedad civil y autoridades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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