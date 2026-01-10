Entrega alcalde apoyos alimentarios a vecinos de Héroes de la Revolución

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal distribuyó 350 piernas de cerdo como parte de los programas de apoyo por la cuesta de enero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó este sábado la entrega de 350 piernas de cerdo a habitantes de la colonia Héroes de la Revolución, como parte de las acciones de apoyo alimentario que el Gobierno Municipal realiza durante el inicio del año.

La entrega se llevó a cabo como un gesto de reconocimiento a la comunidad, en el marco de los programas sociales que buscan aliviar el impacto económico que enfrentan las familias juarenses tras la temporada decembrina.

“Sobre todo agradecerles por todo el apoyo que nos han estado dando en diferentes momentos de la administración y decirles que vamos a seguir trabajando por Juárez este año”, expresó el alcalde ante las y los vecinos.

Durante su mensaje, el edil destacó que previo a esta entrega se atendieron ocho puntos distintos de la ciudad, donde se replicó la misma dinámica de apoyo, como parte de una estrategia territorial para ampliar la cobertura de los programas municipales.

Pérez Cuéllar agradeció el tiempo y la participación de las familias que acudieron a recibir el apoyo, así como la disposición de la comunidad para mantener una relación cercana con la administración municipal.

Asimismo, reconoció el trabajo del personal de la Dirección General de Desarrollo Social, encargado de la logística y acompañamiento durante las jornadas de entrega, subrayando su labor en la atención directa a las colonias.

Estas acciones forman parte del esquema de apoyos de temporada invernal que impulsa el Gobierno Municipal, con el objetivo de respaldar a las familias en situación de mayor vulnerabilidad y mantener presencia institucional en distintos sectores de Ciudad Juárez.

