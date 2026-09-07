Encabezará Bronco festejo del Grito de Independencia en Ciudad Juárez

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La celebración se realizará el 15 de septiembre en El Chamizal, con espectáculos musicales, folclóricos y ceremonia oficial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal prepara la celebración del Grito de Independencia 2026, que se llevará a cabo el próximo martes 15 de septiembre en la avenida Lincoln, en el parque El Chamizal.

La directora de Relaciones Públicas del Municipio, Mayra Priscila Delgado, informó que el festejo se realizará en el mismo punto utilizado el año pasado, en las inmediaciones de las banderas, donde será instalado el escenario principal y la infraestructura para recibir a las personas asistentes.

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La cartelera tendrá como presentación estelar al grupo Bronco, que subirá al escenario después de la ceremonia oficial encabezada por el presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

De acuerdo con la funcionaria, desde las 16:00 horas comenzará el cierre de vialidades en la zona, por lo que pidió a los automovilistas tomar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades.

Delgado señaló que la Coordinación General de Seguridad Vial dará a conocer oficialmente las calles que serán afectadas, aunque adelantó que se contempla una logística similar a la de 2025, con restricciones en vialidades como Heroico Colegio Militar y Costa Rica.

Las actividades iniciarán desde la tarde, mientras que alrededor de las 18:00 horas se prevé el arranque formal de los espectáculos musicales, con participación de grupos locales y un show folclórico, cuyos detalles serán informados posteriormente.

El momento central de la noche será a las 23:00 horas, cuando Ortiz Orpinel encabece el protocolo oficial y el tradicional Grito de Independencia, como parte de la conmemoración del 216 aniversario del inicio del movimiento independentista.

Una vez concluida la ceremonia, aproximadamente a las 23:30 horas, se presentará Bronco, con un concierto que se estima tendrá una duración aproximada de dos horas, aunque podría extenderse según la respuesta del público.

El Municipio decidió mantener el mismo esquema aplicado durante la celebración anterior, luego de que en 2025 el evento se realizó por primera vez en este punto de la avenida Lincoln con una respuesta positiva de los asistentes y saldo blanco.

Las autoridades municipales informarán en los próximos días el programa completo de artistas, así como los detalles del operativo vial y de seguridad que será implementado durante los festejos patrios en El Chamizal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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