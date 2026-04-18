Encabeza Pérez Cuéllar evento masivo en la Plaza de la Mexicanidad

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Más de 50 mil asistentes se congregaron en “La X” en un acto con mensaje político rumbo a 2027.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó un evento masivo en la Plaza de la Mexicanidad, donde más de 50 mil personas se congregaron en una jornada que combinó espectáculo musical y posicionamiento político.

El evento denominado “Los Compas de Cruz” reunió a asistentes provenientes no solo de esta frontera, sino también de municipios como Gómez Farías, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua capital, Janos, Ascensión, Villa Ahumada, Praxedis y Guadalupe.

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Durante su intervención, el edil destacó avances en la administración municipal, particularmente en el programa de Presupuesto Participativo, así como acciones en materia de seguridad pública, donde reconoció el desempeño de la Policía Municipal.

“Llegó el momento”

En su mensaje, Pérez Cuéllar hizo un llamado a reflexionar sobre el rumbo de Chihuahua, al señalar rezagos en temas como el transporte público y otros aspectos que atribuyó a la administración estatal.

El alcalde confirmó además que se registró como coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación en el estado, en un posicionamiento que lo coloca dentro de la disputa interna de Morena rumbo al proceso electoral de 2027.

El acto también evidenció capacidad de movilización territorial, con la asistencia de simpatizantes de distintas regiones del estado, en un contexto donde diversos perfiles del partido han comenzado a intensificar su presencia pública.

El evento concluyó con un espectáculo de drones y la presentación musical de La Zenda Norteña, en una jornada que combinó entretenimiento con mensaje político ante una amplia convocatoria ciudadana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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